Таможня: за неделю в Литву не пропустили 58 автомобилей с российскими номерами

Поток автомобилей с российскими номерами в течение недели уменьшался с каждым днем, и сейчас наблюдаются лишь единичные случаи попыток въезда в Литву на таких автомобилях.

Путешествующие получили и поняли сообщение о том, что их не пустят на территорию Евросоюза с автомобилями, зарегистрированными в России. Вскоре после Литвы присоединились Латвия, Эстония, Польша, а также Финляндия. Автомобили, зарегистрированные в России, также не пропускаются через пограничные пункты этих стран.