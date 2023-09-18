Таможня: за неделю в Литву не пропустили 58 автомобилей с российскими номерами

Поток автомобилей с российскими номерами в течение недели уменьшался с каждым днем, и сейчас наблюдаются лишь единичные случаи попыток въезда в Литву на таких автомобилях.
Путешествующие получили и поняли сообщение о том, что их не пустят на территорию Евросоюза с автомобилями, зарегистрированными в России. Вскоре после Литвы присоединились Латвия, Эстония, Польша, а также Финляндия. Автомобили, зарегистрированные в России, также не пропускаются через пограничные пункты этих стран.
Литовские таможенники на постах пограничного контроля предупреждают прибывающих на автомобилях, зарегистрированных в России, что их не пропустят, граждан, путешествующих на таких машинах, также информируют, что при повторной попытке въезда на них будет возложена ответственность за нарушение международных санкций согласно статье 515 Кодекса административных правонарушений, согласно которой человеку грозит штраф и конфискация автомобиля.