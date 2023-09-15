Таможня: за минувшие сутки в Литву не пропустили 6 автомобилей с российскими номерами

Таможня отмечает, что количество людей, пытающихся въехать в Литву на автомобилях, зарегистрированных в России, явно уменьшается. С утра понедельника в общей сложности был запрещен въезд 48 таким автомобилям.

Следует отметить, что литовские таможенники на постах пограничного контроля предупреждают прибывающих на автомобилях, зарегистрированных в России, что их не пропустят, граждан, путешествующих на таких машинах, также информируют, что при повторной попытке въезда на них будет возложена ответственность за нарушение международных санкций согласно статье 515 Кодекса административных правонарушений, согласно которой человеку грозит штраф и конфискация автомобиля.

Латвия и Эстония также не пропускают автомобили с российскими номерами.

В конце прошлой недели Еврокомиссия представила разъяснение, согласно которому в ЕС не могут быть допущены приобретенные или зарегистрированные в России автомобили, кроме случаев транзита в Калининград или из Калининграда.