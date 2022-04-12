Таможня Литвы рассматривает продление сроков вывоза российских и белорусских товаров

"Абсолютное большинство среди выезжающих - 70-80% являются перевозчиками Беларуси и России, для которых дата 16 апреля назначена последняя отправка груза, отгрузка которого уже началась до вступления в силу санкций (...) Мы согласовываем с Еврокомиссией, другими учреждениями , МИД, как будем действовать, если будут те, кто не сможет выехать по оьбъективным причинам», — заявил во вторник заместитель генерального директора Таможенного департамента Вигантас Пойгозинас.
«По предварительным оценкам, мы, вероятно, должны позволить им завершить поставки, если будут доказательства того, что в очередь стали вовремя», — добавил он.
По словам Пойгозинаса, из-за частично действующих польских погранпереходов основной поток российских и белорусских грузов направляется через Литву, поэтому только на реконструированном Мядининкайском пограничном контрольно-пропускном пункте в настоящее время ожидают въезда в Беларусь около 750 грузовиков.
По словам Пойгозинаса, если в выходные дни из-за санкций не впустили около 250 грузовиков из Белоруссии и Калининградской области России, то во вторник такой проблемы уже не было, а в минувшие сутки в Литве были развернуты обратно по 20 автомобилей как из Калининграда, так и из Белоруссии.
По данным Министерства транспорта и коммуникаций, в 2021 году литовскую границу пересекли 824,5 тысячи грузовых машин, из которых 52% были с российскими номерами, 22% - с белорусскими.
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