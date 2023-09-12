Таможня Литвы: после запрета на ввоз автомобилей с российскими номерами еще ни один не был изъят

"Литовская таможня со вчерашнего дня, то есть, с 11 сентября, через пограничные пункты пропуска не пропускает на территорию Литвы автомобили с российскими регистрационными знаками, за исключением случаев транзита в Калининградскую область или из нее через Литву. Случаев конфискации или задержания легковых автомобилей с российскими номерами и других предметов пока нет", – сказала агентству ELTA И. Фролова-Милашене.
Также представитель таможни отметила, что на данный момент действие этого порядка не создает никаких проблем для таможни и не способствует образованию автомобильных очередей на границе.
"Могу лишь добавить, что у литовской таможни достаточно мощностей и других ресурсов для проверки автомобилей с российскими номерами. Очередей на пограничных пунктах в связи с их контролем не было", – сказала она.
В обновленных в пятницу разъяснениях Европейской комиссии (ЕК) указано, что на территорию ЕС запрещен даже временный ввоз автомобилей или иных подсанкционных личных вещей, таких как фотоаппараты, ноутбуки, телефоны, сигареты, средства для бритья, шампунь, мыло и другие предметы.