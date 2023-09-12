Таможня Литвы: после запрета на ввоз автомобилей с российскими номерами еще ни один не был изъят

"Литовская таможня со вчерашнего дня, то есть, с 11 сентября, через пограничные пункты пропуска не пропускает на территорию Литвы автомобили с российскими регистрационными знаками, за исключением случаев транзита в Калининградскую область или из нее через Литву. Случаев конфискации или задержания легковых автомобилей с российскими номерами и других предметов пока нет", – сказала агентству ELTA И. Фролова-Милашене.

Также представитель таможни отметила, что на данный момент действие этого порядка не создает никаких проблем для таможни и не способствует образованию автомобильных очередей на границе.

"Могу лишь добавить, что у литовской таможни достаточно мощностей и других ресурсов для проверки автомобилей с российскими номерами. Очередей на пограничных пунктах в связи с их контролем не было", – сказала она.