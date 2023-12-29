Таможенный департамент выясняет случаи возможного обхода санкций в торговле Литвы с Узбекистаном

 
ELTA
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Muitinė
Muitinė
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij
Таможенный департамент выясняет, обоснованы ли подозрения относительно возможного обхода санкций и возможной торговли санкционированными удобрениями между Литвой и Узбекистаном, сообщает Центр журналистских расследований Siena (Стена).

Как сообщается в публикации, в период с марта 2022 года по октябрь этого года Литва заявила, что импортировала из Узбекистана удобрений на 107,5 млн долларов. Между тем Узбекистан утверждает, что за тот же период он экспортировал в Литву удобрений всего на 35,17 млн долларов.

"Иными словами, заявленный Литвой объем импорта на 72 млн долларов превышает аналогичную статистику из Узбекистана", – подводит итог Siena.

Представители таможни также уже обратили внимание на странные тенденции в торговле с Узбекистаном и приняли меры.

"(...) статистические данные в настоящее время уточняются. В ходе визита, организованного Министерством иностранных дел, в составе литовской делегации также были представители Таможенного департамента, которые как раз и передали ответственным должностным лицам Республики Узбекистан запрос, ответ на который ожидается в ближайшее время.

Тогда и выяснится, обоснованы ли подозрения относительно возможного обхода санкций и возможной торговли санкционированными удобрениями", – говорится в письменном комментарии Таможенного департамента для Siena.

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