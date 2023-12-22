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Талантливый кот Винцентукас помогает хозяйке готовить еду
ru.DELFI.lt
"Котик моей дочери Винцентукас всегда помогает ей по хозяйству. Винцентукас любит порядок, поэтому сейчас все приберет", – писала читатель портала Нийоле, приславшая в редакцию веселое видео.
Имя: Винцентукас
Порода: сфинкс
Возраст: ?
Любимое занятие: делать уборку и "готовить еду".
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Темы
Литва
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