Талантливый кот Винцентукас помогает хозяйке готовить еду

 
ru.DELFI.lt
"Котик моей дочери Винцентукас всегда помогает ей по хозяйству. Винцентукас любит порядок, поэтому сейчас все приберет", – писала читатель портала Нийоле, приславшая в редакцию веселое видео.

Имя: Винцентукас
Порода: сфинкс
Возраст: ?
Любимое занятие: делать уборку и "готовить еду".

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии