Такой жары в Литве в этом году еще не было: как избежать трагических последствий

Специалисты Центра общественного здравоохранения рекомендуют в жаркие дни стараться больше времени проводить в помещении с вентиляторами или кондиционерами, пить больше воды, весь день понемногу, не дать, когда почувствуете жажду. Кроме того, рекомендуется избегать жирной пищи.
На улице находитесь в головном уборе и солнцезащитных очках. Надевайте легкую одежду светлых тонов, из натуральных материалов, одежда должна быть просторной.
Важно использовать крем от солнца( от 30 SPF и выше).
Если вы решили отдыхать на природе, выбирайте тень, избегайте открытого солнца. Старайтесь с 11 до 17 ч. избегать физических нагрузок.
Не оставляйте в закрытых автомобилях пожилых людей, детей и домашних животных, даже если окна открыты.
Поддерживайте дома прохладу. Спите в той комнате, где прохладнее.
Людям, больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, важно следить за своим здоровьем. Посоветуйтесь с врачом, корректируйте дозу лекарств.
Если ваше состояние ухудшилось, обращайтесь за помощью к специалистам. Помощь врачей нужна, если человек обильно потеет, если у него начались судороги; если температура поднялась выше 40°C, если кожа влажная и горячая; если человек лишился сознания.
По данным синоптиков, в четверг днем будет 27–32 градуса.
В ночь на пятницу без дождя, на западе местами небольшие дожди, кое-где сильные, с грозами. Ночью 15–20, днем 28–33 градусов тепла.