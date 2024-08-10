Такой погоды не было уже давно: будет ветрено, дождливо и прохладно

Однако ожидается облачная погода, небольшие осадки пройдут лишь местами. До обеда наибольшая вероятность осадков ожидается на востоке страны, а вечером дожди пойдут на западе страны.

На остальной части страны будет сухо, осадки возможны лишь местами. Днем будет ветрено, порывы ветра достигнут 15-20 м/с. В Литве похолодает, будет всего 19-24 градусов тепла, будет прохладно из-за сильного ветра.

В ночь на воскресенье ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Кое-где прогнозируют грозы. По-прежнему будет дуть сильный ветер, порывы будут достигать 15-20 м/с. Ночью будет 13-18 градусов тепла.