Такой осени в Литве не было 60 лет: новые прогнозы климатолога

Валюкас сказал, что пока ничего не хочет обобщать, поскольку месяц еще не закончился, но некоторые выводы уже можно сделать.
„Первые две декады сентября были очень теплыми. Они были самыми теплыми с 1961 г.
Третья декада также началась с теплой погоды, но скоро погода изменится. Пока можно сказать, что этот сентябрь был одним из самых теплых, но неясно - самый ли теплый. У нас еще осталось немало сентябрьских дней, поэтому точно ответить сложно“, – сказал климатолог.
На вопрос, что причина такого тепла - глобальное потепление или случайность, Валюкас заверил, что глобальное потепление - это не один сентябрь.
„Когда мы говорим о глобальном потеплении, надо говорить о каждом сентябре за последние 60 лет. Случайности бывают всегда, но когда мы смотрим, какими бывают эти месяцы, сентябрь становится все теплее, это уже показывает тенденцию.
Глобальное потепление длится не первый год, мы уже видим тенденцию, сентябрь в Литве стал теплее“, – сказал климатолог.
На вопрос, каким будет октябрь, Валюкас ответил, что это всегда бывает более дождливый месяц, но с учетом общих тенденций и вероятностей, то октябрь должен быть на 0,5 градусов теплее обычного.
„Он также должен быть более дождливым. Таковы общие тенденции“, – сказал он.
Что касается „бабьего лета“, то это такое явление, что оно бывает не каждый год.
„Не каждый год наступает бабье лето. У нас в этом году затянулось тепло в сентябре, поэтому сложно дать точный ответ. Правда, в начале или в середине октября на пару дней оно может прийти.
Но пока сказать сложно“, – сказал Валюкас.
Он сказал, что жителям не стоит особенно радоваться теплу в сентябре.
„С одной стороны такой теплый сентябрь радует, но в целом из-за глобального потепления в мире радоваться не стоит. В глобальном масштабе потепление приносит экстремальные явления, которые связаны с ущербом“, – обобщил климатолог.