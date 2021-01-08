Такой зимы в Литве не было давно: готовьтесь к снегопаду

В субботу ночью снова будет идти снег. Он будет идти повсюду, а на юге ожидаются очень обильные осадки. Днем зона осадков будет уходить из Литвы, на севере осадков будет меньше, в Каунасском, Алитусском и Вильнюсском округах ожидаются осадки средней интенсивности. По-прежнему возможен гололед. Ночью будет 2-7, днем 1-5 градусов мороза.

В воскресенье ночью во многих районах, днем местами пройдет небольшой снег. Будет скользко. У моря будет дуть порывистый ветер. Ночью будет 7-12 градусов мороза, на юге и на востоке 5 градусов мороза. Днем ожидается от 3 до 8 градусов мороза, у моря около 0 градусов.

В понедельник атмосферный фронт Атлантического циклона придет в Литву. Во многих районах будет идти снег. Усилится южный, юго-западный ветер, 15-17 м/с, местами ожидаются небольшие вьюги, особенно на западе. Холодная масса воздуха окажется около Беларуси, поэтому в Литве морозы ослабеют. Ночью будет 5–10, у моря 0–2 градуса, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.