Такой жары в Литве в этом году еще не было: как избежать трагических последствий

Специалисты Центра общественного здравоохранения рекомендуют в жаркие дни стараться больше времени проводить в помещении с вентиляторами или кондиционерами, пить больше воды, весь день понемногу, не дать, когда почувствуете жажду. Кроме того, рекомендуется избегать жирной пищи.

На улице находитесь в головном уборе и солнцезащитных очках. Надевайте легкую одежду светлых тонов, из натуральных материалов, одежда должна быть просторной.

Важно использовать крем от солнца( от 30 SPF и выше).

Если вы решили отдыхать на природе, выбирайте тень, избегайте открытого солнца. Старайтесь с 11 до 17 ч. избегать физических нагрузок.