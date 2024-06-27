2024.06.27 08:23

Такой жары в Литве в этом году еще не было: как избежать трагических последствий

 
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Žmonės mėgaujasi kaitra
Žmonės mėgaujasi kaitra
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

По данным Литовской гидрометеорологической службы, в ближайшие дни температура воздуха в Литве местами поднимется до 32–34 градусов. Такой жары в этом году еще не было, поэтому специалисты делятся рекомендациями.

Специалисты Центра общественного здравоохранения рекомендуют в жаркие дни стараться больше времени проводить в помещении с вентиляторами или кондиционерами, пить больше воды, весь день понемногу, не дать, когда почувствуете жажду. Кроме того, рекомендуется избегать жирной пищи.

На улице находитесь в головном уборе и солнцезащитных очках. Надевайте легкую одежду светлых тонов, из натуральных материалов, одежда должна быть просторной.

Важно использовать крем от солнца( от 30 SPF и выше).

Если вы решили отдыхать на природе, выбирайте тень, избегайте открытого солнца. Старайтесь с 11 до 17 ч. избегать физических нагрузок.

Не оставляйте в закрытых автомобилях пожилых людей, детей и домашних животных, даже если окна открыты.

Поддерживайте дома прохладу. Спите в той комнате, где прохладнее.

Людям, больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, важно следить за своим здоровьем. Посоветуйтесь с врачом, корректируйте дозу лекарств.

Если ваше состояние ухудшилось, обращайтесь за помощью к специалистам. Помощь врачей нужна, если человек обильно потеет, если у него начались судороги; если температура поднялась выше 40°C, если кожа влажная и горячая; если человек лишился сознания.

По данным синоптиков, в четверг днем будет 27–32 градуса.

В ночь на пятницу без дождя, на западе местами небольшие дожди, кое-где сильные, с грозами. Ночью 15–20, днем 28–33 градусов тепла.

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