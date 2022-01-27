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В Литве за минувшие сутки коронавирусом заболели больше 10 000 человек – количество заболевших за последние 14 дней на 100 000 жителей уже в два раза превышает рекорд пандемии и составляет 2985,3 случаев. Максимальное количество больных во время второй волны в конце 2020 года составляло более 1500 случаев.
Miesto gyventojai
Miesto gyventojai
© DELFI / Julius Kalinskas

Доля положительных случаев за последние 7 дней составляет 34,8%. Вся Литва находится в черной зоне. В реанимации находятся 93 человека, 76 из них – непривитые.

Правительство постановило, что карантин будет объявлен, если в реанимациях заполнятся 240 коек.

Хуже всего положение по-прежнему в Вильнюсе. Здесь на 100 000 жителей за 14 дней приходится 4468,5 случаев. В Клайпеде - 4174,3.

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Немногим отстает и Каунас. Там на 100 000 жителей приходится 4143,9 случая.

Лучше всего дела обстоят в Зарасайском районе - 1017,9, в Пагегяй 1038,5.

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