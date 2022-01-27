Доля положительных случаев за последние 7 дней составляет 34,8%. Вся Литва находится в черной зоне. В реанимации находятся 93 человека, 76 из них – непривитые.

Правительство постановило, что карантин будет объявлен, если в реанимациях заполнятся 240 коек.

Хуже всего положение по-прежнему в Вильнюсе. Здесь на 100 000 жителей за 14 дней приходится 4468,5 случаев. В Клайпеде - 4174,3.

Немногим отстает и Каунас. Там на 100 000 жителей приходится 4143,9 случая.

Лучше всего дела обстоят в Зарасайском районе - 1017,9, в Пагегяй 1038,5.