Доля положительных случаев за последние 7 дней составляет 34,8%. Вся Литва находится в черной зоне. В реанимации находятся 93 человека, 76 из них – непривитые.
Правительство постановило, что карантин будет объявлен, если в реанимациях заполнятся 240 коек.
Хуже всего положение по-прежнему в Вильнюсе. Здесь на 100 000 жителей за 14 дней приходится 4468,5 случаев. В Клайпеде - 4174,3.
Немногим отстает и Каунас. Там на 100 000 жителей приходится 4143,9 случая.
Лучше всего дела обстоят в Зарасайском районе - 1017,9, в Пагегяй 1038,5.
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