Такой температуры этой весной еще не было: после рекордного тепла придут перемены

Ожидается небольшая облачность, будет солнечно. Днем будет воздух прогреется до 22-27, у моря до 18-21 градуса тепла. Теплее всего будет на юге.

В среду ночью погода мало изменится. Облачность будет небольшой, осадков не ожидается. Температура составит 8-13 градусов тепла.