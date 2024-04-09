Такой температуры этой весной еще не было: после рекордного тепла придут перемены

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas
Во вторник днем погоду обусловит зона высокого атмосферного давления, а с ней придет летняя жара.

Ожидается небольшая облачность, будет солнечно. Днем будет воздух прогреется до 22-27, у моря до 18-21 градуса тепла. Теплее всего будет на юге.

В среду ночью погода мало изменится. Облачность будет небольшой, осадков не ожидается. Температура составит 8-13 градусов тепла.

В среду днем погода начнет меняться, в зависимости от района погода будет разной. Местами пройдут небольшие дожди, поднимется ветер. Днем воздух прогреется до 16-21, на востоке до 22-24 градусов тепла, на западе уже будет всего 10-15 градусов выше нуля.

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