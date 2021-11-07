Однако представители оппозиции видят допущенные властями ошибки и выступают с предложениями.

Член фракции демократов "Во имя Литвы" Линас Кукурайтис отметил, что в ходе управления пандемией видно немало хаоса.

"Мы живем, применяют какие-то меры, смотрят, как они действуют. Потом снова вводят какие-то меры, мы не слышим о каких-то планах (...). Это хаос, и, мне кажется, это самая большая проблема в управлении пандемией. И вся риторика у власти такая, что кажется, во всем виноваты другие, а не они", – сказал политик.

Он сделал несколько предложений: "Во-первых, алгоритмы должны быть связаны с заполненностью больниц. От этого зависит и введение каких-то мер. Мы ничего подобного не слышим. Такое впечатление, что каждый раз, когда собирается правительство, оно по-новому смотрит на эту ситуацию, и что-то заново решает. Алгоритма в мышлении нет".

Представитель "крестьян" Аурелиюс Верига о высокой смертности сказал, что видит два фактора: "Первый связан с доступностью услуг, поскольку есть не только ковид, есть другие проблемы. Люди до ковида жаловались, что приходится долго ждать визита к специалистам, что специалистов не хватает в районах. Вот правящие что-то снова предлагают, что вызывает возмущение в обществе. Например, как с резидентами, которые должны "отрабатывать".

"Что делать с вакцинацией, как говорить с людьми, мне кажется, никто особенно с ними не говорит. Сейчас эта коммуникация очень научная, а люди принимают решения, не опираясь на науку. Они скорее руководствуются эмоциями. Нет такой коммуникации, которая развеяла бы страхи людей. Если человек боится, какая разница, рационален его страх или нет. Он просто не приходит и не прививается", – сказал депутат.

Верига заметил, что вместо принятия решений, которые не злят общество, принимают такие, которые оказывают на людей давление, как с платными тестами.

"Сейчас премьер, наверное, опять говорит о карантине, хотя не называет это так. Нехорошо, когда знаешь, каково психологическое состояние общества. Уже можно наблюдать феномен, когда неважно, что говоришь человеку, он делает наоборот из принципа", - сказал Верига.

Он не отрицает, что "паспорт возможностей" внес раскол в общество, но заметил, что этот документ заставил прививаться молодых людей.

"Но этот документ не подействовал на вакцинацию пожилых людей. Некоторые люди говорят, что им не на чем приехать к месту вакцинации. Им все равно - есть этот документ или нет. Еще один момент с "паспортом возможностей" - когда его владельцы могли не надевать маску. Мы знаем, что заболеть могут и привитые, они могут быть разносчиками болезни. Это было тактически неправильное решение. Это ввело в заблуждение часть общества", – сказал депутат.

Однако он напомнил, что и до пандемии Литва отличалась высокой смертностью - это результат того, что жители не заботятся о здоровье, не избавлялись от вредных привычек. Продолжительность жизни в Литве была ниже, чем у соседей.

Член фракции соцдемов Юлюс Сабатаускас сказал, что избыточная смертность в Литве с начала пандемии превысила 12 000.

Он считает, что за оставшиеся месяцы этот показатель может вырасти еще больше.

"Сначала надо начать предоставлять услуги людям. Если жизнь продолжается, магазины работают, мероприятия проходят, значит, жизнь продолжается и у людей с хроническими болезнями. Эти люди умирают раньше, чем получают услуги врачей. Должно быть плановое лечение, плановые операции, другие процедуры.

Поликлиники практически пустые. А чтобы попасть к семейному врачу надо ждать месяц. Еще столько же надо ждать визита к специалисту. Мой первый ответ - как можно скорее надо восстановить нормальное предоставление услуг", – сказал соцдем.

"Частные клиники работают на полную мощность, почему в государственных процесс заторможен? (...) При этом министерство почему-то старается реорганизовать больницы, объединяет их, оптимизирует и т.д, чтобы снизить доступность услуг", - заметил депутат.

Он заметил, что надо лечить те болезни, от которых умирает больше всего людей.

"Это сердечно-сосудистые заболевания, онкология и др. <...>. У людей возникают все те же проблемы – инсульт, инфаркт, проблемы с сердцем и сосудами. Тогда летальный исход. Я понимаю и людей, некоторые, наверное, боятся заболеть в больницах, поэтому не обращаются к врачам. Такие случаи тоже, к сожалению, есть, когда человек попадает в больницу и там заражается ковидом", - продолжил Сабатаускас.