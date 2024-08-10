2024.08.10 08:22

Такой погоды не было уже давно: будет ветрено, дождливо и прохладно

 
ru.DELFI.lt

В субботу днем погоду в Литве обусловит атлантический циклон, однако его центр будет далеко на севере, поэтому много осадков он не принесет.

Однако ожидается облачная погода, небольшие осадки пройдут лишь местами. До обеда наибольшая вероятность осадков ожидается на востоке страны, а вечером дожди пойдут на западе страны.

На остальной части страны будет сухо, осадки возможны лишь местами. Днем будет ветрено, порывы ветра достигнут 15-20 м/с. В Литве похолодает, будет всего 19-24 градусов тепла, будет прохладно из-за сильного ветра.

В ночь на воскресенье ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Кое-где прогнозируют грозы. По-прежнему будет дуть сильный ветер, порывы будут достигать 15-20 м/с. Ночью будет 13-18 градусов тепла.

В воскресенье днем будет облачно с прояснениями, однако днем дожди уже охватят большую часть страны, местами возможны грозы. Будет дуть сильный ветер, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Днем будет 18-23 градуса тепла.

В понедельник погода будет похожей. Ночью местами, днем на большей территории Литвы пройдут небольшие дожди, кое-где прогнозируют грозы. Ночью будет 11-16, у моря 17-18, а днем 19-24 градусов тепла.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии