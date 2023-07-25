Такого всплеска клещевого энцефалита в Литве еще не было, один пациент находится в очень тяжелом состоянии

"Парализованы все конечности, были сбои в работе дыхательного аппарата", – сказала врач-инфектолог Дайва Радзишаускене.

В Сантаришкской клинике Вильнюсской университетской больницы в отделении инфекционных заболеваний четверть пациентов - больные энцефалитом. Один из них находится в очень тяжелом состоянии.

"Во время пандемии таких пациентов у нас было намного меньше. Столько их бывает редко", – заметила Пундинене.

По словам инфектологов, очень редко в больнице одновременно находится такое количество больных энцефалитом.

Сейчас в больнице есть три пациента с клещевым энцефалитом. Неделю назад их было четверо.

В Клайпедской университетской больнице этим летом от энцефалита лечили 20 пациентов. Врач-инфектолог этой больницы Рута Пундинене сказала LNK , что пациенты обращались в состоянии средней тяжести заболевания.

Врачи Каунасской клиники Литовского медицинского университета сказали, что у них ситуация такая же, как и каждый год.

"Вся территория Литвы опасна. Есть лишь отдельные более опасные и менее опасные места", – сказала глава каунасской Инфекционной клиники Ауксе Мицкене.

Национальный центр общественного здравоохранения отмечает, что несколько последних лет число больных энцефалитом было небольшим, чего нельзя сказать об этом годе.

"В этом году зафиксировано 99 случаев за 6 месяцев – немного больше чем год и два года назад. Но пик заболеваемости только начинается", – предупредила специалист НЦОЗ Милда Жигутене.

Врачи напоминают, что клещевой энцефалит – коварная болезнь. Сначала повышается температура - больше чем до 38 градусов. Потом появляются головные боли, тошнота, тремор. При серьезных осложнениях могут быть серьезные нарушения нервной системы.