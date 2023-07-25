Такого всплеска клещевого энцефалита в Литве еще не было, один пациент находится в очень тяжелом состоянии

В Клайпедской университетской больнице этим летом от энцефалита лечили 20 пациентов. Врач-инфектолог этой больницы Рута Пундинене сказала LNK, что пациенты обращались в состоянии средней тяжести заболевания.
"Температура, стандартные жалобы при клещевом энцефалите: головная боль, слабость, сонливость", – рассказала врач.
Сейчас в больнице есть три пациента с клещевым энцефалитом. Неделю назад их было четверо.
По словам инфектологов, очень редко в больнице одновременно находится такое количество больных энцефалитом.
"Во время пандемии таких пациентов у нас было намного меньше. Столько их бывает редко", – заметила Пундинене.
В Сантаришкской клинике Вильнюсской университетской больницы в отделении инфекционных заболеваний четверть пациентов - больные энцефалитом. Один из них находится в очень тяжелом состоянии.
"Парализованы все конечности, были сбои в работе дыхательного аппарата", – сказала врач-инфектолог Дайва Радзишаускене.
Врачи Каунасской клиники Литовского медицинского университета сказали, что у них ситуация такая же, как и каждый год.
"Вся территория Литвы опасна. Есть лишь отдельные более опасные и менее опасные места", – сказала глава каунасской Инфекционной клиники Ауксе Мицкене.
Национальный центр общественного здравоохранения отмечает, что несколько последних лет число больных энцефалитом было небольшим, чего нельзя сказать об этом годе.
"В этом году зафиксировано 99 случаев за 6 месяцев – немного больше чем год и два года назад. Но пик заболеваемости только начинается", – предупредила специалист НЦОЗ Милда Жигутене.
Врачи напоминают, что клещевой энцефалит – коварная болезнь. Сначала повышается температура - больше чем до 38 градусов. Потом появляются головные боли, тошнота, тремор. При серьезных осложнениях могут быть серьезные нарушения нервной системы.
"Если вы не видели клеща, не значит, что у вас не может быть энцефалита, ведь клещ впивается безболезненно. Почти половина заболевших не вытаскивала клещей, не видела их. Хочу напомнить, что клещевым энцефалитом можно заразиться через продукты", – сказала Радзишаускене.
Есть лишь один выход – вакцинация. "Если о болезни Лайма мы говорим, что там надо следить, когда впился клещ, если прошло 12-18 ч. можно заболеть, то в случае с энцефалитом заражение проходит очень быстро", – заметила врач.
Жители Литвы прививаются неохотно.
Жигутене рекомендует: "В Литве все должны прививаться, потому что в нашей стране высок риск заражения. У нас самый высокий уровень заболеваемости в Европе".
В прошлом году в Литве использовано 328 000 вакцин от энцефалита, а в 2021 г. - почти на 7000 больше.