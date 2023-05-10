Днем будет 17–22 градусов тепла. Прохладнее будет на востоке страны, теплее – на юго-западе.
В четверг погоду в Литве по-прежнему обусловит антициклон. Будет ясно, лишь местами по небу проплывут небольшие легкие облачка. Осадков не ожидается. Ночью будет 2–7 градусов тепла. На поверхности почвы во многих районах ожидаются заморозки 0–4 градусов мороза.
В четверг днем будет малооблачно. Без осадков. После обеда на востоке будет 17 градусов тепла, в других районах 18–20, на юго-западе и на севере - до 21–22 градусов тепла.
В пятницу также будет солнечно и без осадков. Заморозки ожидаются лишь на поверхности почвы, днем в некоторых районах будет еще теплее, чем накануне.
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