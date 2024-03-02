Такого теплого начала весны еще не было – уже зафиксирован температурный рекорд

 
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ФОТО: ELTA / Jonas Balčiūnas

Весна в этом году началась с очень теплой погоды. 1 марта Литовская гидрометеорологическая служба сообщила, что был зафиксирован температурный рекорд - в Друскининкай воздух прогрелся до 13,9 градусов.

Прежний рекорд был зафиксирован 65 лет назад в Лаздияй и Кибартай - тогда воздух прогрелся до 11,8 градусов.

Почти все метеостанции, за исключением Нидской, зафиксировали местные рекорды. По данным метеорологов, теплая погода обусловлена потоком теплого воздуха из Южной Европы.

Согласно прогнозам, тепло будет и в субботу. Днем воздух прогреется до 6–11, а местами до 13 градусов тепла. Но до рекорда вряд ли дотянет, поскольку в 1992 г. в Варене была зафиксирована температура 14 градусов.

Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что это второй температурный рекорд в 2024 году, в 2023 году было зафиксировано 17 рекордов.

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