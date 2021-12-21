По данным meteo.lt, со среды снег уже будет идти лишь местами.
Во вторник осадки возможны во многих районах. Местами прогнозируют гололед. Днем будет 3–8, у моря 0–2 градуса мороза.
В среду небольшой снег. Ночью будет 7–12, на Куршской косе 4–6, днем 3–8 градусов мороза.
В четверг местами небольшой снег. Ночью 8–13, на западе 4–7, днем 3–8, на западе 0–2 градусов мороза.
В пятницу ночью небольшой снег, ночью 4–9°C, у моря 1–3 градуса мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.
В ночь на субботу пройдет снег повсюду, а днем - лишь местами. Ночью будет 6–11, местами до 13, на косе 4 градуса мороза, днем 1–6 градусов мороза, на западе 0–2 градуса тепла.
По данным синоптиков meteo.lt, согласно разным моделям, в воскресенье погода останется зимней, а оттепель возможна разве что на западе страны.
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