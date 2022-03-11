Такого роста цен в Литве не было давно: больше всего пострадает одна часть жителей

aA
Все парламентские партии и президент Литвы договорились о повышении финансирования обороны. Но большей проблемой является рекордная инфляция в стране. Согласно прогнозам, рост цен будет наблюдаться до следующего года. Больше всего пострадают пенсионеры. Есть предложения последовать примеру поляков и латышей и снизить налоги на продукты питания. Правительство Литвы скептически оценивает такое предложение, утверждают журналисты LNK.
Duona lentynose (UAB „Mantinga“ nuotraukų archyvas)
Duona lentynose (UAB „Mantinga“ nuotraukų archyvas)
© Organizatorių nuotr.

Инфляция наблюдается во всем мире. В феврале в Литве цены выросли больше чем на 14%. Инфляцию дополнительно взращивает и война.

"Год назад никто и подумать не мог, что газ может столько стоить. Он подорожал в 20 раз, по сравнению с ценами за последние 5 лет. Нефть также подорожала", – сказал экономист Swedbank Нериюс Мачюлис.

Статьи по теме:
Президент Литвы: из-за решений России могут быть проблемы с поставками электроэнергии
Согласованный показатель инфляции в Литве в феврале составил 6,8%  (4)

В среду правление парламента встречалось с президентом Гитанасом Науседой. "Приоритеты остаются теми же, но, быть может, меняются местами, т.е. оборона и снижение социального разобщения", – сказал советник президента Повилас Мачюлис.

Все договорились выделить на оборону на 250 млн. больше, т.е. 2,5% ВВП. В ближайшие годы договорились увеличивать финансирование.

Немалым вызовом является и рост цен. Президент призвал не забывать о борьбе с инфляцией. Он предлагает на 50 евро увеличить необлагаемый налогами минимум. Однако, возможно, этого будет мало.

"Наверное, мы не сможем полностью компенсировать потери людей, которые связаны с инфляцией", - сказал Мачюлис.

Предлагается также ввести льготный НДС на отопление. Радует, что этот отопительный сезон уже подходит к концу. Предлагают снижать также НДС на продукты питания.

"Главная проблема, которая сейчас может увеличить нищету, это цены на продукты. Скачок цен очевиден, продукты подорожали почти на 15% за год, и это еще не пик", – сказал экономист Нериюс Мачюлис.

"Нужна помощь пенсионерам, поскольку именно они больше всего платят за энергию и продукты", – сказал экономист банка SEB Томас Повилаускас.

Экономист Мачюлис заметил что пенсионерам не поможет повышение ННМ, поскольку они не платят подоходный налог.

"Снижение акцизов и НДС обычно не достигает конечного потребителя, поэтому мы будем анализировать, какие меры самые эффективные", – сказала министр финансов Гинтаре Скайсте.

"Завершилась вторая неделя войны, естественно, что на рынках хаос, растерянность, ищут разные ситуации, пытаются решать проблемы. Поэтому не надо думать, что та же цена останется через полгода или она станет в два раза выше", – сказал Повилаускас.

Кроме того, ЕС разрабатывает программу стабилизации энергетики. Как это было с пандемией, когда Литва получила 2 млрд. евро.

"Возможно, какие-то меры введут во всем ЕС", – сказала Скайсте.

Часть депутатов сомневается, что Литве под силу незапланированные расходы.

"Вытянем ли мы это в финансовом плане - еще вопрос", – сказал депутат Витаутас Миталас.

По словам экономистов, возможности Литвы не самые плохие.

"У Литвы небольшой дефицит бюджета, небольшой долг, поэтому она может искать средства для амортизации этого шока", – считает экономист Мачюлис.

До войны говорили, что наконец-то инфляция стабилизируется, но сейчас речь идет о том, что высокие цены могут сохраниться до следующего года.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Žinių radijas

Ko vertas Putino atominis šantažas?

Delfi Plius Jurga Jurkevičienė

Rusijos propagandos „apnuodyta“ Italija pagaliau atsimerkė: meilę Putinui ir rusiškai kultūrai pakeitė pasidygėjimas

Verslas Plius Lucca de Paoli, Jonathan Browning

Tragiška Londono finansų įmonės lemtis: iš pradžių dalijo „auksines vizas“, vėliau teko atremti įniršusių kinų puolimą

Delfi Plius Giedrius Petkevičius/Sausuolis

Kuo kariauja ukrainiečiai ir jų priešai: kokie kare naudojami tankai, pėstininkų kovos mašinos ir užtvaros

Delfi Plius Arūnas Spraunius

Putinas pradeda nuo to, kuo Hitleris baigė: Kremlius net nesuvokia, kokį fašizmą Rusijoje augina

Delfi Plius Viktorija Armonienė, Kitokie Žmonės

Putino „taikinys nr.1“: dar prieš karą Zelenskio gyvenimo istorija jau buvo verta knygos

Delfi Plius Jurgita Vaskel

Kokosų pieno sriuba su daržovėmis ir vištiena: vos per 20 minučių – azijietiškas skonis

M360 Premium Dovilė Jablonskaitė

Dirbtinis intelektas „filmuotuose“ vaizduose: ar dar įmanoma atskirti tikrovę nuo klastotės?

Delfi Plius Sniego pilys

Už jo galvą Hitleris žadėjo daug pinigų: asmeninis Stalino ekstrasensas išpranašavo daug nelaimių, bet tik vienai užkirto kelią

Статьи по теме:

Экономист оценил последствия войны в Украине для Литвы: инфляция будет расти быстрее

Речь идет об ударе санкций по России – обесценился...

В феврале годовая инфляция в Литве составила 14,2% (1)

В феврале, по сравнению с февралем 2021 года, инфляция в...

Аналитик об инфляции в Литве: за последние недели произошло много драматических перемен

Война в Украине продолжается, поэтому инфляция в...

TOP новостей

Sprogimai Dnipre Karas Ukrainoje, Lucke nugriaudėjo galingi sprogimai GeneralStaff.ua nuotr.

Война в Украине. Россия нанесла удары по Луцку и Ивано-Франковску и Днепру, Путин зовет наёмников из Ближнего Востока

Третью неделею на территории Украины продолжаются...

Seimo nariai išvyko į kariaujančią Ukrainą Seimo nariai išvyko į kariaujančią Ukrainą Seimo nariai išvyko į kariaujančią Ukrainą

Некоторые депутаты литовского парламента встретили 11 марта в Украине

Несколько депутатов литовского парламента 11 марта...

Такого роста цен в Литве не было давно: больше всего пострадает одна часть жителей

Все парламентские партии и президент Литвы...

"Давайте отпразднуем свободу, помогая народу Украины": премьер Литвы поздравила с Днем независимости и по-русски (31)

Премьер Литвы Ингрида Шимоните записала поздравление...

Buvusioje Kulautuvos vaikų tuberkuliozės ligoninėje apsigyvens keli šimtai karo pabėgėlių iš Ukrainos Buvusioje Kulautuvos vaikų tuberkuliozės ligoninėje apsigyvens keli šimtai karo pabėgėlių iš Ukrainos

В Каунасском районе разместили почти 100 детей из детского дома в Виннице

В Кармелаве (Каунасский район) поселят большое число...