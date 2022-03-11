Такого роста цен в Литве не было давно: больше всего пострадает одна часть жителей

Инфляция наблюдается во всем мире. В феврале в Литве цены выросли больше чем на 14%. Инфляцию дополнительно взращивает и война.

"Год назад никто и подумать не мог, что газ может столько стоить. Он подорожал в 20 раз, по сравнению с ценами за последние 5 лет. Нефть также подорожала", – сказал экономист Swedbank Нериюс Мачюлис.

В среду правление парламента встречалось с президентом Гитанасом Науседой. "Приоритеты остаются теми же, но, быть может, меняются местами, т.е. оборона и снижение социального разобщения", – сказал советник президента Повилас Мачюлис.

Все договорились выделить на оборону на 250 млн. больше, т.е. 2,5% ВВП. В ближайшие годы договорились увеличивать финансирование.

Немалым вызовом является и рост цен. Президент призвал не забывать о борьбе с инфляцией. Он предлагает на 50 евро увеличить необлагаемый налогами минимум. Однако, возможно, этого будет мало.

"Наверное, мы не сможем полностью компенсировать потери людей, которые связаны с инфляцией", - сказал Мачюлис.

Предлагается также ввести льготный НДС на отопление. Радует, что этот отопительный сезон уже подходит к концу. Предлагают снижать также НДС на продукты питания.

"Главная проблема, которая сейчас может увеличить нищету, это цены на продукты. Скачок цен очевиден, продукты подорожали почти на 15% за год, и это еще не пик", – сказал экономист Нериюс Мачюлис.

"Нужна помощь пенсионерам, поскольку именно они больше всего платят за энергию и продукты", – сказал экономист банка SEB Томас Повилаускас.

Экономист Мачюлис заметил что пенсионерам не поможет повышение ННМ, поскольку они не платят подоходный налог.

"Снижение акцизов и НДС обычно не достигает конечного потребителя, поэтому мы будем анализировать, какие меры самые эффективные", – сказала министр финансов Гинтаре Скайсте.

"Завершилась вторая неделя войны, естественно, что на рынках хаос, растерянность, ищут разные ситуации, пытаются решать проблемы. Поэтому не надо думать, что та же цена останется через полгода или она станет в два раза выше", – сказал Повилаускас.

Кроме того, ЕС разрабатывает программу стабилизации энергетики. Как это было с пандемией, когда Литва получила 2 млрд. евро.

"Возможно, какие-то меры введут во всем ЕС", – сказала Скайсте.

Часть депутатов сомневается, что Литве под силу незапланированные расходы.

"Вытянем ли мы это в финансовом плане - еще вопрос", – сказал депутат Витаутас Миталас.

По словам экономистов, возможности Литвы не самые плохие.

"У Литвы небольшой дефицит бюджета, небольшой долг, поэтому она может искать средства для амортизации этого шока", – считает экономист Мачюлис.

До войны говорили, что наконец-то инфляция стабилизируется, но сейчас речь идет о том, что высокие цены могут сохраниться до следующего года.