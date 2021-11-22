Такого развлечения в Литве еще не было: по железной дороге к Деду Морозу

"Я представил эту идею, когда выдвинул свою кандидатуру на пост главы ПУ "Аукштайтийская железная дорога". Я рад, что в 2021 году эта идея становится частью рождественского чуда. Я верю, что это мероприятие сделает узкоколейную железную дорогу еще популярнее, а главное - такие поездки принесут в наш дом радость, улыбки и рождественское настроение", – сказал глава компании Дарюс Лютикас.

Рождественский поезд будет курсировать по маршруту Аникщяй-Трошкунай-Аникщяй. Пассажиров будут сопровождать гномы. Они помогут написать письмо Деду Морозу, а во время викторины расскажут всю правду о Рождестве и Деде Морозе.

В Трокушкунай пассажиры посетят подземную деревню Деда Мороза. Там можно будет встретиться с ним и передать письма, сделать елочную игрушку своими руками, выпить чаю с печеньями, посмотреть мультфильм о рождественской звезде.

В деревне путешественников ждут сюрпризы и веселое времяпрепровождение.

Эта программа предназначена для семей с детьми, групп детей из детских садов и школ, организаций (для них приготовлена отдельная программа).

Праздничные поездки будут осуществляться с 12 декабря 2021 г. по 8 января 2022 г. с 10 и 15 ч.

Организуйте приключение с рождественским чудом!