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Жители удивлены силой реки Миния – ее воды добрались даже до подвесного моста. Местные жители не рискуют им пользоваться. В западне оказались и конюшни с лошадьми, поэтому потребовалась помощь пожарных-спасателей, однако до лошадей смогла добраться только их хозяйка, сообщают журналисты LNK.
Такого прежде не было: река вышла из берегов, жители просят о помощи
© LNK stopkadras

"Она спокойно села в резиновую лодку, доплыла до лесочка, где находятся ее лошади, оттуда позвонила пожарным и сообщила, что уже добралась и кормит лошадей", – сказала староста Прекуле Дайва Блюджювене.

Местные сказали, что конюшни за последний месяц тонут в третий раз. Сейчас воды особенно много.

"Есть небольшой островок, до него вода не добралась, на нем 14 лошадей и ютятся, думаю, им там нехорошо", - заметила женщина.

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Хозяйка доставила туда корм для лошадей, установила видеокамеры, чтобы следить за происходящим. Ромас, который живет у Минии почти 50 лет, сказал, что воды реки впервые за все это время добрались до его дома.

"Такого никогда не было, впервые в жизни. А что дальше? Пока ничего неясно", – сказал Ромас Древинскас.

Вода отрезала и часть деревни Страгнай – из усадеб люди еще могут выбраться, но не во всех домах двери закрываются. Вода затопила и подвалы. В доме пожилой женщины вода затопила подвал, в котором стоит отопительный котел и лежало топливо.

"Дрова пропали, брикеты, но главное, что мы живы. Бывает и хуже", – сказала она. Люди пытаются откачивать воду, но она постоянно прибывает.

Работники Прекульского староства ездят за продуктами для жителей, которые не могут покинуть свои дома.

"Одна семья просила хлеба", – сказала староста.

Продукты людям развозят на тракторе, другая техника не проходит.

На дороге 50 см воды, люди беспокоятся - уровень воды повышается.

В Минии уровень воды составил 5,73 м.

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