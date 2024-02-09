Такого отродясь не бывало: водитель маршрутного автобуса в Вильнюсе с пассажирами поехал на заправку

Так поступил водитель маршрута 88N в 4 ч. утра.

Это единственный ночной маршрут, который возит пассажиров в Вильнюсский аэропорт. Можно только представить, как удивились пассажиры, когда водитель свернул на заправку Neste на ул. Жирню.

"Это недопустимо. Мы информировали перевозчика, попросили выяснить ситуацию. Это человеческий фактор, водитель получил предупреждение, ему напомнили правила", – сказала пресс-секретарь Муниципальной компании "Услуги сообщения" Грета Василяускайте.

Представители компании отмечают, что прилагают максимум усилий для того, чтобы водители соблюдали действующие правила, и подобная ситуация в будущем не повторилась бы. Пассажиры в шутку поблагодарили водителя за то, что он по крайней мере не задержался на заправке, и опоздание было небольшим.