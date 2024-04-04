Такого наплыва клиентов владельцы кафе не ожидали: людей не пугают высокие цены

Две подруги в Старом городе Каунаса пили кофе и рассказывали, что как только погода улучшилась, они сразу отправились в кафе.
"Специально встретились, чтобы отдохнуть, посидеть на улице. Уже хочется побыть на улице", – сказала одна из них.
"Ты чувствуешь себя моложе, вспоминаешь молодость, как мы сидели, хотя в молодости таких столиков не было. Мы очень рады", – сказала другая женщина.
Не только они в длинные выходные спешили в летние кафе.
"Настроение лучше, больше тепла, все люди кажутся счастливее", – заметила одна девушка.
"Социальные сети напомнили, что в такое время бывал и снег, не всегда было так тепло, как в эти пасхальные выходные", – сказала встреченная на улице женщины.
Предприниматели говорят, что на Пасху был настоящий бум клиентов. Они думали, что большинство людей на Пасху будет сидеть дома, с семьями, но рекордно теплые выходные привлекли в кафе множество людей.
"Главный аспект был - люди сидели на улице. Людей было очень много. Все столики заняты, было много работы. Пасхальные выходные для нашего кафе были хорошими", – сказала представитель кафе Dviratis ir gitara Вилманте Сташаускайте.
Глава Miesto sodas Гинтаутас Руминас сказал, что в пасхальные выходные посетителей в кафе было в 3 раза больше, чем в обычные.
"Мы и сами этого не ожидали. Были условия вынести столики на улицу, на террасу, все столики были заняты. Была конкуренция за столики на улице", – заметил он.
Из-за большой нагрузки некоторые кафе вызывали дополнительный персонал.
"Мы не думали, что погода будет такой хорошей, пришло вызывать коллег", – сказал Руминас.
"Люди стеклись на аллею Лайсвес, мы не успевали убирать посуду со столиков. Мы рады, что наконец-то смогли дать людям возможность посидеть на улице", – сказала глава Sushi Lounge Дайва Брейве.
Посетителей в летних кафе было много и в столице. "Людей много было везде. В Вильнюсе, наверное, больше туристов. Обычно говорят, что местные чаще ездят на природу. Но в выходные везде было много людей", – сказала глава Sushi Lounge.
В этом году сезон летних кафе открылся очень рано. По подсчетам Каунасского муниципалитета, предприниматели запросили больше разрешений, чем обычно в такое время, самый сезон, как правило, начинается в мае.
"Мы согласовали почти 60 проектов, выдано около 20 разрешений, 20 заявок подано. Еще только начало, но, судя по погоде, летние кафе уже открывают", – сказала представитель муниципалитета Соната Шелене.
Напомним, что с января 2024 года кафе и рестораны платят весь НДС - 21%, в некоторых заведениях еда подорожала на 10% и больше. Однако, кажется, клиенты этого не замечают.
"А что в наше время дешево? Все дорого. Я не обратил внимание на эти изменения", – сказал мужчина.
"Конечно, кофе безумно дорогой, но если человек пришел праздновать с коллективом – то не сказал бы", – заметил он.