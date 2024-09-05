Такого начала осени еще не было – второй день подряд в Литве фиксируют рекордную жару

„Измерен рекорд 4 сентября. В Пакруоисе воздух прогрелся до 30,5 градусов. Прежний рекорд этого дня был установлен в 1967 г в Кибартай и в 2002 г. в Паланге и Шилуте - 28,8 градусов (на 1,7 ниже, чем вчера).

Мало того, все основные метеостанции (за исключением Дукштаса) фиксировали местные рекорды. В 31 месте из 54 температура была выше прежнего рекорда, а в 5 было 30 градусов и выше.

Такого теплого 4 сентября еще не было.

В этом году уже установлено 13 температурных рекордов. В 2023 г. их было 16, в 2022 г. – 13, в 2021 г. – 6“, – сообщает ЛГМС.