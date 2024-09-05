Такого начала осени еще не было – второй день подряд в Литве фиксируют рекордную жару

„Измерен рекорд 4 сентября. В Пакруоисе воздух прогрелся до 30,5 градусов. Прежний рекорд этого дня был установлен в 1967 г в Кибартай и в 2002 г. в Паланге и Шилуте - 28,8 градусов (на 1,7 ниже, чем вчера).
Мало того, все основные метеостанции (за исключением Дукштаса) фиксировали местные рекорды. В 31 месте из 54 температура была выше прежнего рекорда, а в 5 было 30 градусов и выше.
Такого теплого 4 сентября еще не было.
В этом году уже установлено 13 температурных рекордов. В 2023 г. их было 16, в 2022 г. – 13, в 2021 г. – 6“, – сообщает ЛГМС.
Напомним, что 3 сентября был установлен рекорд в Друскининкай - 30,8 градусов. Прежний рекорд этого дня был установлен 28 лет назад (в 1996 г.) и был зафиксирован в Варене - 29,4 градусов.
До сих пор в этот день температура выше 30 градусов никогда не фиксировалась, а в этом была зафиксирована на 8 метеостанциях.