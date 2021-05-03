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Как и прогнозировали синоптики, в Литве не только шел дождь, но и местами выпал снег. Читатель портала Delfi поделился фотографиями из Шяуляй и порадовался, что оставлял машину в другом месте, кроме того, в группе "Погода и климат в Литве" жители делились фотографиями заснеженного пейзажа.
Такого начала мая в Литве давно не было: шел снег, валились деревья
© DELFI montažas

Напомним, что на этой неделе обещают дождливую погоду и сильный ветер. Местами прогнозируют мокрый снег.

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