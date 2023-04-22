Такого дела не видела и Инспекция по труду: вильнюсец уверяет, что его уволили за частые посещения туалета

В редакцию Delfi обратился вильнюсец Артурас, который работал в салоне Mobili linija, в ТЦ Europа.

Однако до конца испытательного срока он не доработал. Его уволили за несколько дней до его окончания. Мужчина сказал, что был уволен за то, что слишком часто ходил в туалет.

"Я не отработал испытательный срок из-за постоянного психологического давления за то, что я часто ходил в туалет", – сказал Артурас.

Он признал, что, уходя, закрывал салон, поскольку в нем работает один человек. Однако мужчина считает, что у работника есть право ходить в туалет, когда ему надо.

"У людей разные потребности. Один, может, ходит 10 раз в день в туалет, а мне, может, надо 20. Но это мое личное дело", – сказал собеседник.

Владелец Mobili linija Эдас Пангонис сказал, что никто за походы в туалет не упрекал бы работника, но на самом деле тот под предлогом похода в туалет, уходил, куда хотел, и надолго оставлял рабочее место.

"Один выход составил целых два часа. Что столько времени можно делать в туалете? Мы - торговая компания, наш салон не может все время быть закрыт", – заметил он.

Пангонис особенно не распространяется на эту тему, но отмечает, что бывший работник часто опаздывал на работу, халатно выполнял ее, уходил домой раньше положенного времени и т.д.

Артурас обратился в ГИТ, сейчас комиссия по трудовым спорам рассматривает его жалобу. ГИТ Delfi указала, что это первая подобная жалоба.

Однако ГИТ отмечает, что в Трудовом кодексе (ТК) регламентированы промежутки времени, когда работник свои функции не выполняет, но это должно входить в рабочее время.

"Например, в рабочее время входит время, которое идет на отправление физиологических потребностей. Значит, что право на такие перерывы есть у каждого работника, неважно, какие функции он выполняет. Работодатель не может не давать перерывы для этого (их ограничивать), требовать ответственности за это и т.д.", – указывает ГИТ.

ГИТ отмечает, что в ТК нет варианта расторжения договора за то, что работник, к примеру, злоупотребляет походами в туалет.

"Однако, согласно ТК, работники и работодатели должны действовать честно, сотрудничать и не злоупотреблять своими правами", – подытожили представители ГИТ.