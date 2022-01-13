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13 января в Вильнюсе состоятся мероприятия по случаю 13 января. У здания парламента Литвы будут дежурить усиленные наряды полиции. Генкомиссар полиции Ренатас Пожела накануне сказал, что такие меры предприняты, поскольку на мероприятие намерены прийти представители разных протестных групп.
Policija prie Seimo.
Policija prie Seimo.
© DELFI

Разрешение на проведение акции протеста у парламента получил Литовский союз семей. Полиция отмечает, что выдано разрешение на акцию протеста с участием 1000 человек. В социальных сетях сообщается, что "людей приглашают на настоящий праздник Дня защитника отечества". Эта акция состоится сразу после официальной церемонии на площади Независимости и вручения премии Свободы.

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По оценке полиции, на мероприятие могут прийти и люди, ведомые иной целью – не только отметить День защитника отечества. Поэтому, по словам Пожелы, в четверг будут дежурить усиленные наряды полиции, на въезде в Вильнюс будут установлены контрольные посты, будут проверять автобусы и выборочно - автомобили. Для безопасности у парламента установили ограждение. По словам полицейских, доступ к площади Независимости будет ограничен: по улице Тумено на площадь пройти нельзя. Кроме того, во время мероприятия полиция может проверять документы.

Литовский союз семей и ранее проводил акции протеста, которые часто упоминались в контексте призыва к беспорядкам. некоторые люди из союза оказались в поле зрения правоохраны после августовских беспорядков у парламента.

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