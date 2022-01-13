Разрешение на проведение акции протеста у парламента получил Литовский союз семей. Полиция отмечает, что выдано разрешение на акцию протеста с участием 1000 человек. В социальных сетях сообщается, что "людей приглашают на настоящий праздник Дня защитника отечества". Эта акция состоится сразу после официальной церемонии на площади Независимости и вручения премии Свободы.

По оценке полиции, на мероприятие могут прийти и люди, ведомые иной целью – не только отметить День защитника отечества. Поэтому, по словам Пожелы, в четверг будут дежурить усиленные наряды полиции, на въезде в Вильнюс будут установлены контрольные посты, будут проверять автобусы и выборочно - автомобили. Для безопасности у парламента установили ограждение. По словам полицейских, доступ к площади Независимости будет ограничен: по улице Тумено на площадь пройти нельзя. Кроме того, во время мероприятия полиция может проверять документы.

Литовский союз семей и ранее проводил акции протеста, которые часто упоминались в контексте призыва к беспорядкам. некоторые люди из союза оказались в поле зрения правоохраны после августовских беспорядков у парламента.