Такое явление в Литве зафиксировано впервые: двойная радуга во время суперлуния

"Слышу, идет сильный дождь. Смотрю в окно – полнолуние. Я за фотоаппарат и на улицу, ловить редкую ночную радугу! Радугу, наверное, видели все? Но ночью, думаю, ее видели немногие? Нужно для этого, чтобы светила луна, а в другой части небосвода шел дождь. Кажется, все так просто, но на самом деле ночная радуга встречается редко!

Я ее видел лишь второй раз в жизни! Это очень редкое явление. Кроме того, ночные радуги редко бывают яркими, даже во время суперлуния дуга была бледной! К счастью, фотоаппарат "видит" больше. После того, как проявили фото, появилась и вторая радуга! А двойную ночную радугу я вряд ли еще увижу когда-нибудь", – писал Янушонис.