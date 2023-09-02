02 сентября 2023 г. 10:54

Такое явление в Литве зафиксировано впервые: двойная радуга во время суперлуния

 
Шарунас Мяшкис
ru.DELFI.lt
Naktinė Mėnulio vaivorykštė. T. Janušonio/SkyChasersLT nuotr.
Naktinė Mėnulio vaivorykštė. T. Janušonio/SkyChasersLT nuotr.

Фотограф небесных явлений, член SkyChasers LT Тадас Янушонис зафиксировал в небе над Литвой впечатляющее явление – двойную ночную радугу. Это очень редкое атмосферное явление, но для его формирования последние летние ночи были идеальным временем: переменная облачность, дождь и яркое суперлуние.

"Слышу, идет сильный дождь. Смотрю в окно – полнолуние. Я за фотоаппарат и на улицу, ловить редкую ночную радугу! Радугу, наверное, видели все? Но ночью, думаю, ее видели немногие? Нужно для этого, чтобы светила луна, а в другой части небосвода шел дождь. Кажется, все так просто, но на самом деле ночная радуга встречается редко!

Я ее видел лишь второй раз в жизни! Это очень редкое явление. Кроме того, ночные радуги редко бывают яркими, даже во время суперлуния дуга была бледной! К счастью, фотоаппарат "видит" больше. После того, как проявили фото, появилась и вторая радуга! А двойную ночную радугу я вряд ли еще увижу когда-нибудь", – писал Янушонис.

Он сказал Delfi, что фото было сделано в Укмергском районе в ночь с 30 на 31 августа.

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