На видео видно, как медведь по является по одну сторону дороги, быстро перебегает через дорогу и скрывается среди деревьев. Это место находится на границе с Аникщяйским районом.

Местный охотник Теофилис сказал, что судя по видео - медведь молодой, он небольших размеров. По словам охотника, медведя в этом году видели и в Аникщяйском районе.

"Сколько довелось говорить с людьми, фермерами, то рассказывают, что около Каварскаса люди тоже видели медведя в этом году. Наверное, он там и крутится. Может быть, поселился на более длительное время", – сказал Теофилис.

По его словам, молодые медведи уходят от матери и ищут себе отдельную территорию. Возможно, себе место подыскивает и этот медведь.

Теофилис сказал, что в их районе раньше не было волков, а в прошлом году появились. Медведей тоже прежде не было.

"Медведь обычно избегает людей, но есть он раздражен или болен, например, если у него глисты, может быть очень агрессивным", – сказал охотник и рекомендовал при встрече с медведем вести себя спокойно, тихо, удалиться, не делая резких движений.

Grynas.lt уже сообщал в этом году о медведе в окрестностях Марцинкониса (Дзукия).

В Литве медведи не живут. Обычно они приходят в нашу страну из Беларуси.

По словам Теофилиса, место, в котором медведя видели 11 мая, находится далеко от границы, однако все же сложно сказать, откуда этот медведь появился.