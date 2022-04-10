"В той деревне я жила много лет, сейчас там живут мой папа с бабушкой. Ужей снимали на видео около костела, там их множество. Они живут под лестницей, ведущей в храм. Когда тепло, большое количество ужей можно увидеть вокруг костела Св. Анны, а также на кладбище", – рассказала Ванда.
По ее словам, еще лет 10 назад ужей в деревне было меньше, но вскоре они расплодились так, что встречаются не только около храма, но и по всей деревне.
"Я, конечно, не испугалась поскольку знала, что их там бывает много, поэтому, если светит солнце, надо смотреть под ноги, чтобы не наступить. Сколько было ужей, я не считала, снимала только с одной стороны лестницы, а их было много вокруг всей лестницы и среди туй, растущих у храма", – рассказала Ванда.
Так много ужей можно увидеть в деревне Биютишкис (Молетский район).
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