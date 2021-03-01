Таких трезвенников в Литве не было со времен Валанчюса: 18-летний может купить пистолет, а пиво - не может

Итак. В законе о контроле над употреблением алкоголя сказано, что в Литовской Республике лица младше 20 лет не могут употреблять и покупать алкогольные напитки. Такой порядок действует с 1 января 2018 г., он появился по инициативе Литовского союза крестьян и зеленых. Именно эта партия, а в особенности ее председатель Рамунас Карбаускис и министр здравоохранения Аурелиюс Верига прославились как ярые борцы за трезвую жизнь. Таких активистов Литва, скорее всего, не видела со времен М.Валанчюса.

Такой закон был принят потому, что, по мнению ЛСКЗ, молодежь в стране пьет больше, чем молодежь в Германии, Англии, Франции, Чехии? Мне доводилось бывать в вышеперечисленных странах, поверьте мне, там молодежь веселится напропалую. Жесткостью наш закон выделяется на фоне законов других стран Европы, только в некоторых странах есть похожее регулирование (например, Швеция, Исландия). Абсолютное большинство разрешает лицам старше 18 лет употреблять алкоголь любой крепости (я насчитал больше 40 таких стран). Есть страны, в которых слабый алкоголь (пиво, вино) разрешают употреблять лицам с 16 лет (например, Австрия, Германия). Есть страны, в которых лицам с 16 лет разрешают употреблять любой алкоголь (например, Сан-Марино, Люксембург). Иногда законы меняются не по дням, а по часам, поэтому, возможно, некоторые страны изменили свое законодательство, пока я писал эту статью. Но основной посыл ясен – политики большего числа стран Европы считают, что человек, достигший 18-летнего возраста является понимающим, это личность со сформировавшимися ценностями, которая полностью может нести ответственность за свое поведение, оно может решать, пить ли ему, что пить и в каком количестве.

Тут начинается самая интересная часть статьи. В Гражданском кодексе сказано, что 18-летний гражданин Литвы считается самостоятельным и может принимать ряд серьезных решений.

С 18 лет гражданин Литвы может:

1) вступить в брак;

2) служить в армии;

3) участвовать в выборах власти;

4) получить права на вождение;

5) приобрести оружие;

6) заключать от своего имени все возможные сделки (купить недвижимость, взять кредит и т.д.);

7) стать кандидатом в горсовет;

8) обладает другими правами и обязанностями, утвержденными в законах ЛР.

Итак, если обобщить все выше сказанное, 19-летний:

1) может быть женат (замужем);

2) может иметь 2 детей;

3) уже отслужил в армии (если речь идет о юноше) и, может быть, уже застрелил врага;

4) купил квартиру, дачу, машину;

5) мог взять кредит на сумму 100 000 евро;

6) стал, к примеру, членом горсовета Купишкского района;

7) Получил разрешение на ношение огнестрельного оружия.

Но... такой человек не может вечером с женой выпить бокал вина, посколькуnes... это запрещено законом. Мне больше нечего прибавить, а свое мнение по этому вопросу, видимо, есть у каждого, особенно, если ему 19 лет.