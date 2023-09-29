Таких очередей в Вильнюсском аэропорту еще не было: пассажиров просят приезжать пораньше

То, что в пятницу утром творилось в Вильнюсском аэропорту, просто уму не постижимо, раньше ничего подобного не было.

"Хаос, люди не знают, что делать", – сказала семья, стоявшая в огромной очереди.

С 5 до 8 ч. – целых 14 рейсов. В среднем по 4–5 в час. Очевидно, что для такого небольшого аэропорта это много. Коридоры узкие, работников не хватает.

Журналист обратился к работникам аэропорта, чтобы выяснить, в чем дело.

"Такие очереди второй день, мы сами не понимаем, что происходит. Думаем, что, возможно, это из-за заказных рейсов. Все еще летают самолеты в Турцию, но уже появились и рейсы в Египет. Когда утром много заказных рейсов, эти самолеты летят полные. Турция плюс Египет, вот и результат", – предположил работник аэропорта.

29 сентября в очередях по часу стояли и те пассажиры, которые заплатили дополнительно 6 евро за ускоренный вход "без очереди".

Самое неприятное, что на самом деле были люди, которые так и не попали на свой рейс.