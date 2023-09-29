Таких очередей в Вильнюсском аэропорту еще не было: пассажиров просят приезжать пораньше

То, что в пятницу утром творилось в Вильнюсском аэропорту, просто уму не постижимо, раньше ничего подобного не было.
"Хаос, люди не знают, что делать", – сказала семья, стоявшая в огромной очереди.
С 5 до 8 ч. – целых 14 рейсов. В среднем по 4–5 в час. Очевидно, что для такого небольшого аэропорта это много. Коридоры узкие, работников не хватает.
Журналист обратился к работникам аэропорта, чтобы выяснить, в чем дело.
"Такие очереди второй день, мы сами не понимаем, что происходит. Думаем, что, возможно, это из-за заказных рейсов. Все еще летают самолеты в Турцию, но уже появились и рейсы в Египет. Когда утром много заказных рейсов, эти самолеты летят полные. Турция плюс Египет, вот и результат", – предположил работник аэропорта.
29 сентября в очередях по часу стояли и те пассажиры, которые заплатили дополнительно 6 евро за ускоренный вход "без очереди".
Самое неприятное, что на самом деле были люди, которые так и не попали на свой рейс.
Представители Литовских аэропортов сообщают, что из-за ужесточенных правил проверки в некоторые пиковые периоды в Вильнюсском аэропорту могут появляться очереди. Пассажиров просят приезжать в аэропорт не позже чем за два часа до вылета и иметь при себе все необходимые документы.
Представители аэропортов утверждают, что делают все возможное для преодоления этого вызова: трудоустраивают специалистов, в терминалах работают дополнительные консультанты, в скором времени появятся волонтеры, также изменен процесс в зонах быстрой проверки, инвестируют в информирование пассажиров.
Кроме того, до сих пор в аэропорту много рейсов, всего на 5% меньше пассажиров, чем было в августе.
Пиковые часы в Вильнюсском аэропорту бывают трижды в сутки: с 4 до 6 ч., с 11 до 14 ч. и с 17 до 20 ч.