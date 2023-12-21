Такие подарки литовцев удивили бы: в других странах Европы они стали нормой

Из экономии такой вариант рассматривают 47% респондентов. 37% делают это, поскольку могут делать покупки устойчиво. 25% сказали, что им нравится дарить вещи в стиле ретро, 24% сказали, что любят искать товары в местных магазинах.

В опросе участвовали 5000 жителей Бельгии, Франции, Германии , Нидерландов и Испании. Выяснилось, что половина респондентов на это Рождество планирует потратить меньше денег из-за роста расходов на жизнь, а 64% рассматривают возможность покупки подарка в секонд-хенде.

По данным портала euronews.com, владелец порталов Adevinta в Норвегии провела опрос, результаты которого показали, что в Европе перед праздниками популярностью пользуются подержанные вещи, продаваемые в интернете. Почему? Причина проста – европейцы экономят, а качественную вещь можно дешевле купить, если она уже была в употреблении: в секонд-хендах.

"Данные опроса показывают, что есть люди, которые еще считают, что "новое лучше всего", поэтому надо менять взгляды людей, чтобы их поведение стало более устойчивым и экономным", – сказал глава Adevint Пауль Хейманн.

Неудивительно и то, что новые вещи не всегда самые лучшие. Часто люди, которые дарят новые вещи, оценивают их сквозь призму личного отношения – если нравится мне, понравится и другому. Важно заметить, что люди часто получают в подарок то, чего не хотят, а это вызывает разочарование, портит настроение. 2/3 участников опроса сказали, что получали совершенно новый подарок, который пришелся не к месту или просто не понравился.

Радует, что лишь 6% респондентов сказали, что выбросили подаренные вещи, которые им не понравились. 28% сказали, что оставили себе эти вещи, даже зная, что никогда их не используют, а 23% продали эти вещи по интернету. 33% сказали, что оставили вещь в надежде на то, что она когда-нибудь принесет пользу, а 30% потом передарили ее.