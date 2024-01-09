Такие контрасты войдут в историю: за сутки температура изменится с -20 до 3 градусов тепла

Ситуация изменилась в ночь на вторник. Утром в большинстве районов еще будет небольшой мороз, но на западе страны уже начинается оттепель. Во вторник будет облачно, лишь во второй половине дня местами возможны небольшие прояснения. Особых осадков не ожидается, только местами возможен дождь при отрицательной температуре. Во второй половине дня будет около нуля, в зависимости от района температура будет колебаться в пределах от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
В среду погоду обусловит зона более высокого атмосферного давления. Особых осадков не ожидается, лишь местами возможен дождь при отрицательной температуре. Ночью будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Днем воздух прогреется до 0-5 градусов тепла.
В четверг к Литве приблизится зона низкого атмосферного давления. Ночью местами возможны небольшие осадки. Будет дуть сильный западный, северо-западный ветер. У моря порывы ветра достигнут 16 м/с. Ночью будет около 0. Днем небольшие осадки охватят большую часть районов. Порывы ветра усилятся до 15-20 м/с. Будет 0-5 градусов тепла. Правда, такая оттепель придет ненадолго.
В ночь на пятницу местами выпадет небольшой снег. Сохранится сильный северный, северо-западный ветер. На побережье Балтийского моря порывы ветра достигнут 15-18 м/с. Ночью будет 8-13, у моря 5-7 градусов мороза. нем ожидаются осадки, в основном снег. Будет 3-8 градусов мороза, у моря около 0.