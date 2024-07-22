Такие автомобили в следующем году не смогут участвовать в движении, что делать водителям – неясно

Водители, с которыми журналисты говорили у пункта прохождения техосмотра, сказали, что новый порядок их не пугает.
„Не надо обманывать людей. Я не продавец. Почему обман раньше чуть ли не поощрялся? Этого не должно быть“, – сказал LNK один мужчина.
Второй собеседник сказал: „А зачем скручивать? Так поступают жулики и аферисты“.
Третий заметил, что плохо, когда пробег уменьшают на 0,5 млн. километров, но если речь идет о 50 000–60 000, то это ничего не меняет.
Скрученный пробег во время техосмотра отмечают и сейчас, но это не считается серьезным недочетом. В следующем году такие машины не смогут участвовать в движении.
„В Литве, по нашим данным, около 8,3% всех машин - машины со скрученным пробегом. Это много“, – сказал представитель компании Carvertical Матас Бузялис.
Представители автобизнеса отмечают, что пробег скручивают не в Литве.
„Они едут в Литву на техосмотр и так легализуют измененные данные одометра, его точные данные сложно отследить“, – сказал представитель ассоциации Transeksta Ранальдас Габартас.
Бузялис заметил, что в 10% всех ввезенных в Литву из Германии автомобилях изменены данные одометра. В Литве фиксируют лишь 2% случаев скручивания пробега.
Меньше показатель одометра бывает лишь в двух случаях - если его меняли, потому что он сломался или потому что достиг максимального показателя.
Никто не знает, что делать водителям, если во время техосмотра установят, что данные одометра неверные.
Администрация безопасности транспорта отмечает, что водители должны обратить внимание на договор о купле-продаже, в котором необходимо указывать пробег.
„Если такое случается, то покупатель может обратиться к продавцу с требованием вернуть нормальные показатели или расторгнуть договор“, – сказал представитель АБТ Виргиниюс Чишкаускас.
Представитель портала, занимающегося продажами подержанных авто, отмечает – ситуация интересная. Люди, сами того не зная, могут остаться без автомобиля.
„По идее, закон хороший, только нуждается в доработке. Иногда после покупки люди к нам обращаются, но и ас связаны руки, мы предлагаем обращаться к юристам. А как этого избежать? Все проверять“, – сказал представитель Autoplius Гинтянис Даупарас.
Факт изменения данных показывают несколько моментов, во-первых – сам автомобиль изношенный, но не это основной фактор.
„Если автомобиль с небольшим пробегом продают по хорошей цене, ниже рыночной, надо задать вопрос - почему?“, – сказал Бузялис.
В 2022 г. было зафиксировано 7000 авто с измененным пробегом, а в прошлом уже в два раза меньше. Сейчас за фальсификацию данных одометра грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 2 лет.
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