Тайны литовской жемчужины: что графам заменяло мобильный телефон, и куда в одиночку лучше не ходить

Отдыхающих приглашают погулять по палангским улицам и приоткрыть завесу тайны.
В музеях собирают группы туристов, желающих узнать, что таится в на вилле "Анапилис", где находится городской музей, и за стенами обновленного Музея янтаря.
"После карантина жители хотят путешествовать, интересуются. Мы видим, что туристы меняются. Летом проходили экскурсии "Идеальный бизнес-план Тышкевичей". Это не обзорная экскурсия. Молодежь у нас любознательная, мы можем иначе взглянуть на историю. Например, Музей янтаря обновлен, он стал современнее, интереснее. В нем экскурсии приспособлены для посетителей разного возраста. Когда приходишь в гости к Тышкевичам, тебя встречает паж. Вилла "Анапилис" встречает историями о живущих там духах, а сам Музей курорта очень современный, там можно фотографировать. У всех зданий есть своя история, это интереснее дат и сухих фактов", – сказала экскурсовод.
Любители романтики могут посетить сердце Паланги - курзал. В отстроенном здании можно не только полюбоваться залами, в которых танцевали графы, представители высшего общества играли в покер, но и узнать, что в то время заменяло влюбленным мобильные телефоны.
"Экскурсии есть разные - на любой вкус: архитекторам мы рассказываем об архитектуре, историкам – об истории, а желающим узнать о романтических отношениях - пикантные истории. Например, в местной газете было объявление, которое дала женщина: "Господин, который сказал своему другу, что у меня очень красивое лицо, Вы действительно так считаете? Пожалуйста, ответьте". Конечно, такие вещи на самом деле интереснее фактов", – рассказывала собеседница.
Слабошявичене не скрывает, что сама наслаждается экскурсиями, поскольку очень любит свой город и хочет рассказывать о нем. Она рекомендует посетить также Швянтои и Кретингу и соседние районы с интересной историей.
Если вас интересует искусство, экскурсовод рекомендует посетить дом-музей Антанаса Мончиса. Скульптуры в этом музее можно не только увидеть, но и потрогать руками. А знаете ли вы, работы какого уроженца Паланги стояли рядом с работами Пабло Пикассо?
Экскурсовод рекомендует посетить музей бургомистра Паланги Йонаса Шлюпаса, – вы окажетесь в межвоенном времени, увидите, какими были дома интеллигенции того периода.
Слабошявичене сказала, что если вы хотите больше узнать о городках литовского взморья, то выходных вам точно не хватит. А чем здесь заняться найдут и взрослые и дети.
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