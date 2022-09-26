Сюрприз от министерства: как 1 евро "на бумаге" становится 10 евро "на руки"

Такие сюрпризы Литовская ассоциация бухгалтеров и аудиторов заметила в зарегистрированном Минфином проекте закона о подоходном налоге.

Сейчас в законе есть две формулы применения необлагаемого налогами минимума (ННМ). Для людей с доходами 1704 евро ("на бумаге") используют формулу 540-0,34*(зарплата - 730). Для тех, кто зарабатывает больше 1704 евро – 400-0,18*(зарплата-642).

Министерство предлагает изменить сумму на 1926 евро (прогнозируемая средняя зарплата). Изменится первая формула, она станет такой: 625-0.42*(зарплата-840).

В объяснении сказано, что после принятия изменений, люди с минимальной зарплатой будут получать "на руки" на 83,55 евро больше, люди с зарплатой 1000 евро, будут получать на 21,92 евро больше, а зарплата в 1926 евро и выше меняться не будет.

Однако ассоциация отмечает, что не представлена информация об отрицательном воздействии проекта.

Из-за изменения порога с 1704 на 1926 евро, например, человек с зарплатой 1705 евро "на бумаге" будет получать на 1,37 евро больше, у того, кто зарабатывает 1733,5 евро, зарплата не изменится, а тот, кто зарабатывает 1800 евро должен будет заплатить на 3,19 евро больше налогов, а человек с доходами 1926 евро – на 9,24 евро больше налогов.

Интересно, что если зарплата будет всего на 1 евро больше (не 1926, а 1927 евро), то доходы "на руки" вырастут на 9,81 евро.

Сейчас человек с зарплатой 1926 евро "на бумаге" получает "на руки" 1199,01 евро, а после изменений будет получать 1189,77 евро.

А если его зарплата увеличится до 1927 евро, то в следующем году он будет получать "на руки" 1199,58 евро.

Согласно подсчетам, после повышения максимального ННМ и ННМ для инвалидов, государство и муниципалитеты не получат около 164,3 млн. евро подоходного налога.

Сообщалось, что правительство Литвы намерено увеличить минимальную зарплату с 730 до 840 евро "на бумаге", а ННМ – с 540 до 625 евро.