Участники акции протеста сказали, что были удивлены, когда ночью к ним подсели четверо темнокожих.

Сообщается, что незваные гости пришли со стороны деревни Кракунай, находящейся у самой границы.

Местные жители узнали, что еще четверых нелегалов задержали пограничники.

"Мы даже не знаем, плакать нам или смеяться – нелегальные мигранты сами пришли к протестующим против них жителям. Это еще одно доказательство того, что граница незащищена", – сказали местные.

Сначала пришельцев посадили рядом с участниками протеста, а потом вызвали полицию, которая увезла их на заставу.

Эту информацию подтвердили сотрудники СОГГ Литвы Варенского района.