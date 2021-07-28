Участники акции протеста сказали, что были удивлены, когда ночью к ним подсели четверо темнокожих.
Сообщается, что незваные гости пришли со стороны деревни Кракунай, находящейся у самой границы.
Местные жители узнали, что еще четверых нелегалов задержали пограничники.
"Мы даже не знаем, плакать нам или смеяться – нелегальные мигранты сами пришли к протестующим против них жителям. Это еще одно доказательство того, что граница незащищена", – сказали местные.
Сначала пришельцев посадили рядом с участниками протеста, а потом вызвали полицию, которая увезла их на заставу.
Эту информацию подтвердили сотрудники СОГГ Литвы Варенского района.
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