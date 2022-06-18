Они смогут сделать выбор до 26 июня 2022 года включительно. Все, кто не заключит договор до 26 числа, перейдут к гарантийному поставщику и будут платить на 25% дороже.
Решение еще не приняли 150 000 потребителей.
"Мы хотим защитить потребителей от дополнительных расходов, поэтому у жителей будет еще неделя на выбор. Надеемся, что за это время потребители проанализируют предложения и выберут наиболее подходящий для них вариант", – сказала вице-министр энергетики Инга Жилене.
Благодаря дополнительной неделе независимые поставщики электричества смогут справиться с потоком клиентов.
По данным ESO, до 14 ч. 18 июня независимого поставщика выбрали почти 80%, или 586 000 клиентов второго этапа либерализации. С 1 июля они будут получать электричество по ценам, зафиксированным в договорах. Клиенты, которые попадут к гарантийному поставщику, смогут подписать договор с независимым поставщиком в любое время.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Сюрприз для потребителей: срок выбора поставщика продлили на неделю
Срок выбора независимого поставщика электроэнергии...
Многоквартирные дома советской постройки придется сносить: эксперт рассказал, почему
В 2013 году мэры крупных городов Литвы стали говорить о...
Вице-министр ответил на заявления Алиханова: закрытие ЖД-транзита Россия будет использовать для пропаганды
"Литовские железные дороги" закрывают железнодорожный...
Из-за нехватки водителей меняется расписание общественного транспорта
ПС "Услуги сообщения" информирует, что из-за нехватки...
Жители Литвы стали активнее чипировать домашних животных
В первый месяц после окончания срока обязательного...