Сюрприз для потребителей: срок выбора поставщика продлили на неделю

Они смогут сделать выбор до 26 июня 2022 года включительно. Все, кто не заключит договор до 26 числа, перейдут к гарантийному поставщику и будут платить на 25% дороже.

Решение еще не приняли 150 000 потребителей.

"Мы хотим защитить потребителей от дополнительных расходов, поэтому у жителей будет еще неделя на выбор. Надеемся, что за это время потребители проанализируют предложения и выберут наиболее подходящий для них вариант", – сказала вице-министр энергетики Инга Жилене.

Благодаря дополнительной неделе независимые поставщики электричества смогут справиться с потоком клиентов.

По данным ESO, до 14 ч. 18 июня независимого поставщика выбрали почти 80%, или 586 000 клиентов второго этапа либерализации. С 1 июля они будут получать электричество по ценам, зафиксированным в договорах. Клиенты, которые попадут к гарантийному поставщику, смогут подписать договор с независимым поставщиком в любое время.