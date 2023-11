Сюда детей привозят и литовские звездочки: цена за билеты впечатляет

Но люди приезжают сюда, конечно же, посмотреть на инсталляции. Должна признать, что мне они понравились. Тропа украшена лампочками, чувствуется праздник. Здесь есть лилии, огромные муравьи, воющие волки, грибы, жители подводного мира, аисты, ужи. А самое привлекательное зрелище – звездный лес. На тропе звучит музыка, вносящая элемент магии - Dark Formula X „Pumpkin Flavoured Energy“ и Peer Gint „In the Hall of the Mountain King“.