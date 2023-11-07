Сюда детей привозят и литовские звездочки: цена за билеты впечатляет

Конечно, цены здесь такие же, как и в других подобных парках. Но, как выяснилось, прогулка по лесу или парку - недешевое развлечение. Ладно, если все качественно – почему бы и нет. Парк открыт с четверга по воскресенье с 18 часов. И, к сожалению, при покупке билетов вам эту информацию не предоставят. Ее надо искать на сайте организаторов.

Цена на билеты как минимум удивила. Билет для взрослого - 16,50 евро, для двоих взрослых и двух детей – 49,50 евро. К примеру, билет на детский спектакль в театр Keistuolių teatrаs стоит 9-10 евро. А ведь еще надо приехать в деревню, куда, если бы не фестиваль света, по вечерам не поехал бы ни один автомобиль. За парковку надо заплатить еще 2 евро.

В Румшишкес , в Литовском музее народного быта, открылся фестиваль света "По лунным тропам". Организаторы обещали магический и таинственный лес. Инсталляции должны были отражать историю Литвы и фольклор.

В этом году в конце осени и зимой, кажется, будет чем заняться. В Литве как вирус распространяется идея парков световых фигур. В этом году подобные развлечения предлагают практически около каждого большого города. Но об этом позже. Сначала об одном из парков.

Место, где расположена тропа мне тоже нравится. Я бы сказала, что такой вариант использования музея, мне понравился больше всего. Само место вносит элемент мистики, старые дома, освещенные тусклым светом, оставляют незабываемое впечатление. Если нужно сравнение, то я чувствовала себя как человек, получивший приглашение учиться в Хогвартсе.

Но люди приезжают сюда, конечно же, посмотреть на инсталляции. Должна признать, что мне они понравились. Тропа украшена лампочками, чувствуется праздник. Здесь есть лилии, огромные муравьи, воющие волки, грибы, жители подводного мира, аисты, ужи. А самое привлекательное зрелище – звездный лес. На тропе звучит музыка, вносящая элемент магии - Dark Formula X „Pumpkin Flavoured Energy“ и Peer Gint „In the Hall of the Mountain King“.

Предлагается прогулка по тропе протяженностью 2 км. Можете планировать 1,5 часа на свежем воздухе, если не будете спешить, будете делать фотографии. Здесь же есть места, где продают напитки и закуски. Есть бургеры с говядиной (10 евро), хот-доги (5 евро), кибинай с мясом (3 евро) и другая еда. Можно выпить чаю с ягодным вареньем (3 евро), горячий шоколад (3 евро) или бульон (2 евро), есть и другие напитки.

Около входа я поговорила с несколькими семьями, поскольку я была без детей. Мне было важно понять парк с точки зрения семьи.

В самом парке во время прогулки я не раз слышала возгласы восхищения детей, люди делали фото, дети бегали и смеялись.

Но отзывы удивили. Папа с двумя мальчиками сказал, что в прошлом году был на таком фестивале в Вильнюсе, там тематически все было понятнее, более осмысленно размещено. Он был недоволен, что все "разбросано" на большой территории, а в Вильнюсе было ощущение единства места. Я удивилась, поскольку мне лично понравилось ходить по лесу, но обещаю посетить больше парков, чтобы было с чем сравнить.

Один из мальчиков, лет 12, оценил экспозицию так: "Мне скучно". Этого я никак не ожидала. Мне казалось, что если бы меня ребенком привели в такой парк, я бы с ума сошла от счастья и магии места. И даже не знаю, как интерпретировать такую оценку: как равнодушие современных детей или как недостаток парка.