Сюда детей привозят и литовские звездочки: цена за билеты впечатляет

В этом году в конце осени и зимой, кажется, будет чем заняться. В Литве как вирус распространяется идея парков световых фигур. В этом году подобные развлечения предлагают практически около каждого большого города. Но об этом позже. Сначала об одном из парков.
В Румшишкес, в Литовском музее народного быта, открылся фестиваль света "По лунным тропам". Организаторы обещали магический и таинственный лес. Инсталляции должны были отражать историю Литвы и фольклор.
Цена на билеты как минимум удивила. Билет для взрослого - 16,50 евро, для двоих взрослых и двух детей – 49,50 евро. К примеру, билет на детский спектакль в театр Keistuolių teatrаs стоит 9-10 евро. А ведь еще надо приехать в деревню, куда, если бы не фестиваль света, по вечерам не поехал бы ни один автомобиль. За парковку надо заплатить еще 2 евро.
Конечно, цены здесь такие же, как и в других подобных парках. Но, как выяснилось, прогулка по лесу или парку - недешевое развлечение. Ладно, если все качественно – почему бы и нет. Парк открыт с четверга по воскресенье с 18 часов. И, к сожалению, при покупке билетов вам эту информацию не предоставят. Ее надо искать на сайте организаторов.
В воскресенье людей в парке было много.
Предлагается прогулка по тропе протяженностью 2 км. Можете планировать 1,5 часа на свежем воздухе, если не будете спешить, будете делать фотографии. Здесь же есть места, где продают напитки и закуски. Есть бургеры с говядиной (10 евро), хот-доги (5 евро), кибинай с мясом (3 евро) и другая еда. Можно выпить чаю с ягодным вареньем (3 евро), горячий шоколад (3 евро) или бульон (2 евро), есть и другие напитки.
Но люди приезжают сюда, конечно же, посмотреть на инсталляции. Должна признать, что мне они понравились. Тропа украшена лампочками, чувствуется праздник. Здесь есть лилии, огромные муравьи, воющие волки, грибы, жители подводного мира, аисты, ужи. А самое привлекательное зрелище – звездный лес. На тропе звучит музыка, вносящая элемент магии - Dark Formula X „Pumpkin Flavoured Energy“ и Peer Gint „In the Hall of the Mountain King“.
Место, где расположена тропа мне тоже нравится. Я бы сказала, что такой вариант использования музея, мне понравился больше всего. Само место вносит элемент мистики, старые дома, освещенные тусклым светом, оставляют незабываемое впечатление. Если нужно сравнение, то я чувствовала себя как человек, получивший приглашение учиться в Хогвартсе.
Около входа я поговорила с несколькими семьями, поскольку я была без детей. Мне было важно понять парк с точки зрения семьи.
В самом парке во время прогулки я не раз слышала возгласы восхищения детей, люди делали фото, дети бегали и смеялись.
Но отзывы удивили. Папа с двумя мальчиками сказал, что в прошлом году был на таком фестивале в Вильнюсе, там тематически все было понятнее, более осмысленно размещено. Он был недоволен, что все "разбросано" на большой территории, а в Вильнюсе было ощущение единства места. Я удивилась, поскольку мне лично понравилось ходить по лесу, но обещаю посетить больше парков, чтобы было с чем сравнить.
Один из мальчиков, лет 12, оценил экспозицию так: "Мне скучно". Этого я никак не ожидала. Мне казалось, что если бы меня ребенком привели в такой парк, я бы с ума сошла от счастья и магии места. И даже не знаю, как интерпретировать такую оценку: как равнодушие современных детей или как недостаток парка.
Другой папа сказал, что не понял, почему выбрали именно такую музыку. Она напомнила ему Хэллоуин. С этим сложно не согласиться – было такое ощущение, но мне лично музыка показалась больше мистической, чем хэллоуинской.
И надо сказать, что это один из парков, где нет тематики преддверия Рождества. Это должно нравиться тем, кто в ноябре не ищет праздника. Однако тот же папа сказал, что детям в таком парке может быть страшно.
Другие родители сказал, что их детям понравилось. "Детям весело - бегали и все", – говорили он. На вопрос, не испугались ли дети, они удивленно отвечали: "А чего тут можно испугаться?".
В парке на самом деле не было плачущих или напуганных детей.
Опыт посещения парка я оценила бы, как положительный, а вот впечатления других людей меня удивили. Мне очень понравилось, хотя, кажется, в моей жизни впечатлений предостаточно. Мне это показалось прекрасным опытом, который подойдет для всех - и для молодых и для пожилых.
После этого фестиваля, я решила посетить и другие, а сейчас поделюсь информацией о парках, которые читатель может посетить раньше меня.
В Вильнюсе уже открыты два парка: "Алиса в стране чудес" и "Замковые войны". Первый парк посетители хвалят, но высказывают недовольство в связи с тем, что сюда не пускают посетителей с собаками. Во второй парк можно брать своих домашних питомцев.
В Радайляй с середины декабря откроется парк "По тропам гномов". Примерно в то же время откроется и выставка "Висячих садов Семирамиды".