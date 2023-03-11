Сырье дешевеет, а продукты на прилавках - нет: в чем причина

По данным Департамента статистики, за год товары подорожали больше чем на 21%, а услуги – почти на 12%.

Почему инфляция не останавливается?

"Мы видим, что на международных рынках сырья цены значительно снижаются. Промышленные металлы значительно подешевели, снизились цены на сырье для продуктов питания. Хотелось бы, чтобы эта тенденция отразилась и в ценах на продукты для конечного потребителя.

Особенно тогда, когда страшный энергетический кризис на деле оказался не таким ужасным, как прогнозировали.

Но, видимо, для этого нужно больше времени, чтобы импульс прошел по всем звеньям цепи", – сказала LNK экономист.

Однако Гените-Пикчене отметила, что цена - точка пересечения спроса и предложения, если аппетиты потребителей не снизятся, цены не изменятся. Экономист заметила, что видно, что по крайней мере продуктов покупатели стали покупать меньше.

"Мы видим, что оборот в сфере розничной торговли в январе даже вырос, и это показывает, что как высокие цены, так и другие неблагоприятные факторы не заставляют жителей менять свои привычки. Что касается продуктов питания, масштабов потребления продуктов, если снять влияние роста цен, то люди стали покупать меньше, это значит, что рост цен на самом деле высокий, люди покупают продукты по акциям, со скидками, выбирают более дешевые продукты", – сказала экономист.

По ее словам, сложно назвать одну причину высоких цен на продукты.

"В цене каждого товара есть разные звенья: что касается вопроса конкуренции, там, где конкуренция меньше, там разница в ценах меньше. Но видно, что есть и такие участники экономики, которые сталкиваются с огромной неопределенностью, с давлением расходов на энергетику, с ростом зарплат, и весь комплект испытаний, видимо, не оставляет ничего иного, как повышать цены. И соответственно будущее еще туманно и неопределенно", – сказала Гените-Пикчене.

"Видимо, невозможно дать один ответ, кто в этом виноват", – заметила она.

Все экономисты, по словам собеседницы, которые прогнозировали снижение цен, с датами попали впросак.

"Казалось, что после такого большого скачка инфляции, который мы наблюдали в прошлом году, в этом году достигнут непрочный уровень инфляции, этот год в плане инфляции должен быть полегче. Но первые месяцы инфляция не такая и маленькая, тут, видимо, потребуется больше времени, чтобы на тенденции отреагировали как производители, так и торговцы", – заметила Гените-Пикчене.

Она сказала, что может исключить сценарий дефляции в этом году.