Сыновья женщины, застреленной полицейским в Вильнюсском районе, обратились в суд с иском на 100 000 евро

Оба сына просят присудить им компенсацию по 50 тыс. евро каждому, заявила судья Вильнюсского окружного суда Юлита Дабульските-Райзгене на заседании в пятницу.

Судья объявила, что иск принят к рассмотрению, он будет рассмотрен вместе с делом. Потерпевшие также требовали компенсацию расходов на похороны и адвоката.

„Иск крупнее, чем бывает в судебной практике“, – сказал агентству Elta накануне судебного заседания адвокат обвиняемого полицейского Ромуальдас Дракшас. Размер иска адвокат отказался комментировать. Адвокат сообщил агентству Elta, что узнал об иске в четверг.

Второе слушание по этому уголовному делу состоится в пятницу в Вильнюсском окружном суде.