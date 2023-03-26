Баскетбольный клуб "Жальгирис" поздравил Таутвидаса в инстаграме.
"Поздравления папе! У тренера Таутвидаса Сабониса родился сын!", – поздравила команда.
Два года назад в семье Таутвидаса родился первенец. Тогда Альгирдас Сабонис рассказал о своем первом внуке: "Все чувствуют себя хорошо. Дети - это самые большие проекты в твоей жизни, и все четыре мои проекта успешно шагают вперед. Второй и третий сыновья уже женаты, кажется, и первый скоро женится. Ну, а благодаря Таутвидасу мы стали дедушкой и бабушкой".
"Он женат уже почти пять лет. Долго жил в Испании. Таутвидас отлично владеет испанским, как и младшая дочь Аушрине. Домантас, как вы знаете, играет в НБА, в Pacers. Он тоже женат", – сказал Сабонис в ноябре 2021 г.
Delfi напоминает, что Таутвидас женился летом 2017 года в Паланге. До свадьбы пара дружила почти 6 лет.
А Сабониса три внука - двое детей в семье у Таутвидаса и один - у Домантаса.
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