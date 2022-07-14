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18-летний сын спикера парламента Литвы Виктории Чмилите-Нильсен Александрас окончил школу – шяуляйскую гимназию им. Юлюса Янониса. 14 июля он получил диплом об окончании 12 класса.
Viktorija Čmilytė-Nielsen su sūnumi / Foto: Facebook, Delfi
Viktorija Čmilytė-Nielsen su sūnumi / Foto: Facebook, Delfi

Спикер участвовала в празднике в гимназии. Чмилите-Нильсен сообщила, что Александрас может порадоваться хорошему результату экзамена по математике, который не сдали 35% учеников.

"К новому этапу сын готов. Кажется, он спокойно намерен связать свою жизнь с цифрами", – написала спикер рядом с фотографией с сыном.

Delfi напоминает, что Чмилите-Нильсен воспитывает четырех сыновей.

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