Спикер участвовала в празднике в гимназии. Чмилите-Нильсен сообщила, что Александрас может порадоваться хорошему результату экзамена по математике, который не сдали 35% учеников.

"К новому этапу сын готов. Кажется, он спокойно намерен связать свою жизнь с цифрами", – написала спикер рядом с фотографией с сыном.

Delfi напоминает, что Чмилите-Нильсен воспитывает четырех сыновей.