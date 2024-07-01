Сын главы МВД Литвы в реанимации: хирург заявил, что предложил бы запретить батуты

Нескольких прыжков оказалось достаточно, чтобы оказаться в больнице. Политик сказала, что по желанию ребенка на день рождения заказали надувной батут, который порадовал и его и друзей.
„Была такая радость, которая, к сожалению, плохо закончилась“, – рассказала министр.
„Пришлось побыть в реанимации, он перенес несколько операций. Это большой вызов для четырехлетнего ребенка“, – сказала Билотайте.
По ее словам, семья выбирала подходящий для детей батут.
„Мы и подумать не могли, что случится такая беда, мы не думали, что опасен надувной батут, думали, что опасность представляют другие батуты“, – сказала Билотайте.
Однако врачи сказали, что надувные батуты не такие безопасные, как кажется на первый взгляд.
„Очень много травм дети получают именно на батутах. В жару были даже разные ожоги, которые дети получали от нагревшейся резины. Безопасных батутов нет, мы рекомендуем не прыгать на них“, – сказал детский хирург Бенедиктас Йонушка.
Количество получаемых травм пугает врачей. Только в Сантаришкскую клинику привозят по 10 детей в день. Праздники продолжаются в реанимации, а не с друзьями и родителями. Хирург сказал, что предложил бы вообще запретить батуты в Литве.
Помощь врачей требуется одному из нескольких десятков игроков в баскетбол, а на батутах травмы получает каждый четвертый.
„Больше половины пациентов - малыши, прыгавшие на батуте. Если прыгают двое детей, то больше вероятность, что травму получит тот, кто меньше весит“, – сказал Йонушка.
Дети получают травмы позвоночника, спинного мозга. Некоторые больше никогда не смогут ходить. Некоторые родители даже лишаются детей.
Предприниматели утверждают, что травм будет меньше, если перед тем как прыгать на батуте дети сделают разминку.
„Разминка не поможет. Принцип такой: когда на батуте прыгает больше чем один ребенок, напряжение распределяется неравномерно. Один прыгает вниз, другой - вверх, и батут ударяет с силой, которая больше массы ребенка“, – объяснил врач.
А если все-таки хочется попрыгать, врачи рекомендуют оборудовать батут, повесить защитную сетку, запускать на батут по одному ребенку, сделать так, чтобы на батуте не было посторонних предметов.