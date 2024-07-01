Сын главы МВД Литвы в реанимации: хирург заявил, что предложил бы запретить батуты

Однако врачи сказали, что надувные батуты не такие безопасные, как кажется на первый взгляд.

„Мы и подумать не могли, что случится такая беда, мы не думали, что опасен надувной батут, думали, что опасность представляют другие батуты“, – сказала Билотайте.

„Пришлось побыть в реанимации, он перенес несколько операций. Это большой вызов для четырехлетнего ребенка“, – сказала Билотайте.

Нескольких прыжков оказалось достаточно, чтобы оказаться в больнице. Политик сказала, что по желанию ребенка на день рождения заказали надувной батут, который порадовал и его и друзей.

„Очень много травм дети получают именно на батутах. В жару были даже разные ожоги, которые дети получали от нагревшейся резины. Безопасных батутов нет, мы рекомендуем не прыгать на них“, – сказал детский хирург Бенедиктас Йонушка.

Количество получаемых травм пугает врачей. Только в Сантаришкскую клинику привозят по 10 детей в день. Праздники продолжаются в реанимации, а не с друзьями и родителями. Хирург сказал, что предложил бы вообще запретить батуты в Литве.

Помощь врачей требуется одному из нескольких десятков игроков в баскетбол, а на батутах травмы получает каждый четвертый.