Swedbank: мошенники продолжают атаковать население и бизнес, количество случаев выросло вдвое

Однако при этом растет и сумма средств, которые специалистам по банковской безопасности удалось спасти и вернуть, – в течение 2022 г. жителям и бизнесу было возвращено 2,9 млн евро, что в два раза больше суммы в 2021 году, когда удалось спасти 1,4 млн. евро.

По словам руководителя Отдела информационной безопасности Swedbank Жигеды Аугоне, несмотря на то что причиненный ущерб рос незначительно, тем не менее в прошлом году выросло количество случаев мошенничества почти всех видов, поэтому общая тенденция вызывает беспокойство. Но, как отмечает она, растет и уровень сознательности населения, поэтому люди, столкнувшиеся с подозрительной деятельностью, все чаще сообщают об этом в свой банк и полицию.

"Есть несколько основных причин стремительного роста числа зафиксированных случаев финансового мошенничества. Прежде всего, мошенники продолжают неустанно и интенсивно атаковать население и бизнес, совершенствуются технологии мошенничества, мошенничество по большей части стало виртуальным. С другой стороны, предупредительные и мониторинговые системы банка становятся сильнее и совершеннее, что позволяет оперативно фиксировать нетипичное поведение клиентов и подозрительные платежи", — говорит Ж. Аугоне.

Зафиксированных Swedbank случаев мошенничества с текстовыми сообщениями в прошлом году было в 2,6 раза больше, начато более 1700 расследований по факту такого мошенничества. Специалист по информационной безопасности банка отмечает, что все чаще жители получают ложные сообщения не только через SMS, но и через Viber, Whatsapp и другие приложения для обмена сообщениями.

По словам Ж. Аугоне, очень часты случаи мошенничества, когда жители получают сообщения с просьбой подключиться к своему интернет-банку, обновить свой аккаунт Smart-ID или подтвердить платеж, который они не инициировали.

"Несмотря на то, что количество случаев мошенничества с текстовыми сообщениями в прошлом году значительно выросло, общий ущерб от этого вида мошенничества за год сократился почти в 4 раза и составил 108 тыс. евро. Это свидетельствует о том, что население все чаще распознает этот способ мошенничества и он уже не так эффективен", — отмечает эксперт Swedbank.

По словам Ж. Аугоне, в прошлом году Swedbank начал в два раза больше расследований случаев мошенничества на основании романтических отношений. Известны случаи такого романтического мошенничества, когда жертвы мошенников в подобных схемах теряли несколько десятков тысяч евро.

По данным Swedbank, в прошлом году более чем на 90 проц. участились случаи фиктивного инвестиционного мошенничества с обещанием высокой доходности инвестиций. В прошлом году специалисты по банковской безопасности начали более 500 расследований по факту такого мошенничества.

"Жители, которые в социальных сетях или интернет-рекламе видят заманчивые примеры инвестирования с доходностью 25-100 проц. за очень короткий срок, должны помнить, что средняя доходность инвестиций в долгосрочной перспективе колеблется в районе 7-9 процентов. Нереалистичные обещания должны вызывать серьезные подозрения в том, что такие инвестиционные предложения являются мошенническими", — подчеркивает представитель Swedbank.

По словам эксперта Swedbank, наибольший ущерб в 2022 году нанесло мошенничество с кредитными картами и обманом, связанным с предоплатой за товары. По словам эксперта, этот вид мошенничества наиболее активен в период больших праздников.

"Количество случаев мошенничества такого вида в Литве за год увеличилось в 3 раза – почти до 530, а причиненный ущерб превысил 580 тыс. евро. Этот ущерб нанесли авансовые платежи, когда людей прельщают товары неизвестных продавцов, но в итоге они не получают желаемый товар или получают некачественную замену", — говорит Ж. Аугоне.

Руководитель информационной безопасности Swedbank напоминает нескольких простых правил безопасности, которые помогут избежать мошенничества и ущерба.

Она напоминает, что банк не рассылает ни SMS, ни сообщений Viber или Whatsapp, а также не звонит по телефону с просьбой ввести данные для подключения к интернет-банку, коды Smart-ID или данные платежной карты для подтверждения личности. Есть один единственный случай, когда клиент должен подтвердить свою личность для идентификации – это когда сам клиент связывается с банком по телефону.