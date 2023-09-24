Swedbank: доступность жилья в Вильнюсе – на нуле

Swedbank подсчитывает индекс доступности жилья, показатель которого ухудшается уже 1,5 года, сейчас он упал до 89,6%. Это значит, что доходы среднего домашнего хозяйства на 10% меньше, чем нужно для покупки жилья площадью 55 кв. м в Вильнюсе.

"Основная причина ухудшения доступности жилья - высокая процентная ставка по кредитам. Но похоже, ставка больше расти не будет, а рост зарплат улучшит показатель доступности жилья и стабилизирует рынок", – сказал экономист Swedbank Витянис Шимкус.

Летом минувшего года цены на жилье в Вильнюсе были на 10% выше, чем год назад.

"Рост цен на жилье замедляется, но удивляет своей устойчивостью, особенно с учетом того, что рынок неактивный, активность стоит на уровне 2017 года", – сказал Шимкус.