Свободный доступ к водоемам в Литве: права и обязанности

Обязанность владельцев/пользователей земельных участков, прилегающих к водным объектам - разрешать другим лицам доступ к водоемам в пределах установленных в регистре недвижимости прибрежных защитных зон.
Закон предусматривает, что береговая линия водных объектов должна быть свободна от препятствий на расстоянии 5 метров от берега. Если на протяжении первых 5 метров от береговой линии водоема земля заболочена или находится на крутом склоне, проход должен быть обеспечен на большем расстоянии от воды, чтобы полоса земли шириной не менее одного метра была пригодна для прохода людей вдоль береговой линии.
Помимо права на пользование водными объектами, законодательство Литовской Республики налагает на отдыхающих определенные обязательства: они не должны ходить через частные дворы/участки, использовать объекты частной инфраструктуры, нарушать общественный порядок, мусорить и т. д. Проезд к водному объекту должен осуществляться по дорогам общего пользования.
Если выбранный для отдыха (кемпинга) участок неогороженной береговой линии обозначен знаком, что земля находится в частной собственности, то обустраиваться на берегу без согласия владельца земли можно только в светлое время суток (не ранее чем за полтора часа до восхода солнца и не позднее чем через полтора часа после захода солнца).
Движение и стоянка автотранспорта ограничивается существующими дорогами, улицами, автостоянками и жилыми дворами.
Нарушение режима охраны и использования поверхностных водных объектов и прибрежных защитных полос наказывается предупреждением или штрафом.