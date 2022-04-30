Свидетельства из Украины. Молодой человек о реальности: у россиян есть особый план

Херсон – стратегически важный порт на Черном море, находящийся рядом с оккупированным Россией Крымским полуостровом. Именно войска из Крыма оккупировали город в начале марта. Однако дальше россиянам пройти не удалось, их остановили под Николаевым, где до сих пор идут бои.

На пустой улице Николаева на скамье сидели юноша с девушкой. На просьбу рассказать о своей жизни здесь, молодой человек сначала ответил отказом.

"Здесь идет война, мы несколько недель живем без воды", – объяснила девушка. Водопровод уничтожила российская армия. Люди с тарой в руках стоят в очередях около автоцистерн с водой, которую привозят из Одесского региона.

Девушка сказала, что люди в городе запуганы, но верят, что военные их защитят. "Здесь мой дом, моя родина. Я не хочу уезжать", – ответила она на вопрос, почему не эвакуировалась с другими жителями (уехали 40%).

Вернулся юноша, который сначала сидел с девушкой, и объяснил, почему ушел. Ему удалось бежать из оккупированного россиянами Херсона, поэтому он испугался журналиста. Молодой человек согласился рассказать о себе при условии, что его не будут фотографировать и называть его имя.

"Я убежал, потому что город оккупирован. Сейчас они пытаются основать там Херсонскую народную республику, хотят провести референдум, чтобы город был под полным контролем РФ", – рассказал молодой человек.

О таких действиях Украина сообщала уже давно – в Херсоне хотят провернуть тот же план, который был осуществлен в ЛНР и ДНР.

Собеседник сказал, что бежать дальше он не намерен, в Николаеве он чувствует себя в безопасности. Об этом он говорил под звуки артиллерийских снарядов – в 20 км идут ожесточенные бои. Если россияне прорвались бы, то под угрозой была бы вся южная часть Украины.

Сами украинцы убеждены – это невозможно. Здесь украинцы проводят успешные контратаки и освобождают один населенный пункт за другим.

"Дальше не поеду, я верю, что мой родной город будет освобожден. Нашим отважным воинам удастся отвоевать родную землю. Да, может, здесь небезопасно, но так повсюду, и во Львове и в Киеве. От этого нигде не спрячешься", – убежден юноша. По его словам, люди здесь живут сегодняшним днем, никаких планов на будущее не строят, ждут окончания войны. Когда это будет – никто не знает.

Он рассказал об оккупированном Херсоне, сказал, что пока там спокойно, много людей убежало.

"Российские орки закрыли город, нет никакого гуманитарного коридора, но люди убегают. Я слышал истории об обстреле уезжающих колонн, орки спрятались среди гражданских, чтобы попасть в Николаев. Были такие случаи", – сказал юноша.

Жители убегают всеми способами - просто через поля, пешком, на велосипедах. Россияне обычно стреляют по беглецам без предупреждения. Оставшихся не хотят выпускать из Херсона, они нужны для проведения фиктивного референдума по отсоединению от Украины.

"Им нужны люди, чтобы заставить их голосовать. Неважно, как они проголосуют, нужно, чтобы люди пришли, чтобы это можно было показать по телевизору. Такая там нехорошая ситуация", – сказал молодой человек.

Он поддерживает связь с оставшимися в городе. Сейчас ситуация, по его словам, в Херсоне спокойная. Из-за референдума людей не убивают на улицах, как это делали в Буче.

"Конечно, спокойно, если не будешь кричать Слава Украине! или еще что-то в этом роде, если не ходишь с украинским флагом. Если не будешь выделяться из толпы, ничего не будет. Конечно, военных много, они останавливают автобусы, проверяют паспорта. Видимо, ищут тех, кто представляет угрозу", – рассказал молодой человек.

По его словам, Россия хочет аннексировать Херсон, как это было сделано с Крымом.

"Знаете, жители Херсона и бегу в основном потому, что не хотят быть частью спектакля. Люди не хотят Россию. Все здесь гордые украинцы. Люди бегут, потому что хотят остаться в Украине", – сказал он.

Он сказал, что тех, кто хотя бы покажет украинский флаг, увозят в неизвестном направлении.

"Сначала еще были протесты. Когда пришли россияне и стали раздавать гуманитарную помощь, мы протестовали. Это длилось три недели. Небольшие протесты проходили каждый день, в выходные собиралась и 1000 человек. Однако потом россиянам это надоело, они стали использовать слезоточивый газ, звуковые бомбы. Потом начали стрелять в толпу. Я не знаю, скольких ранили. Потом уже люди стали бояться что-то делать", – поделился молодой человек.